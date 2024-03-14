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Цирк Екатеринбурга вновь остался без директора

Цирк Екатеринбурга вновь остался без директора
Автор фото: Валерия Зык. Иллюстрация: dk.ru

Тамара Бортникова, четыре года возглавлявшая Екатеринбургский государственный цирк, объявила о том, что покидает пост.

#ЦИРК#НОВОСТИ

Тамара Бортникова была приглашена на Урал как антикризисный менеджер Росгосцирка в августе 2019 г. К этому времени за плечами управленца была работа в собственном агентстве праздников полного цикла в Алтайской крае, на сибирском курорте «Яровое» и перезапуск двух площадок Росгосцирка в Туле и Рязани. В Екатеринбурге Тамаре Бортниковой ставилась задача повысить посещаемость представлений, вывести цирк на самоокупаемость и провести реконструкцию здания.

Как ранее сообщал DK.RU, цирк Екатерингбурга зимой 2023 г. закрыли на реконструкцию. Работы продлятся до 2026 г., их стоимость оценивается в 2,4 млрд руб. Уже начались подготовительные работы, производится демонтаж отделочных покрытий, арены и старых инженерных систем. В здании появятся коворкинги, на крыше — смотровая площадка, будет обновлено помещение для животных, зрительный зал, холлы и многое другое. По плану Музей цирка получит новое отдельное помещение и возможность работать независимо от графика представлений.

Напомним, что археологи нашли рядом со зданием культурный слой XVIII — начала ХХ вв., из-за чего реконструкция екатеринбургского цирка откладывалась. Отчет о раскопках был размещен на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Тамара БортниковаПодошел к концу мой последний рабочий день в должности директора Екатеринбургского и Нижегородского цирков. Это цирковое путешествие длиною в 7,5 лет было незабываемым. Конечно, я не собираюсь его заканчивать. Всей душой люблю цирк и уверена, что мы в очередной раз встретимся, мои коллеги, артисты, — подчеркнула Тамара Бортникова в видеообращение к коллегам, где она говорит об уходе, которое опубликовал telegram-канал ArenaDoc.

Новое место работы экс-директор екатеринбургского цирка раскрывать не стала. По словам Бортниковой, ей предложили работу в Москве, какую именно, она не уточнила. По неподтвержденным данным специалиста пригласили в команду Сергея Кириенко.

Пока я ухожу делать большие фестивали и праздники в Москве. В этом моя любимая работа. Конечно, не аппарат Правительства. Где я и где аппарат Правительства? —  в своем личном telegram-канале говорит Бортникова в опубликованном видео.

Кто возглавит культурного учреждения в уральской столице, не уточняется. До 2019 г. цирком руководил Анатолий Марчевский

Автор: Валерия Зык
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