Готовится продажа бизнеса? Путин отменил передачу Росимуществу активов Danone в России

Доли французской компании были переданы Росимуществу в июле 2023 г. В феврале 2024 г. стало известно, что «Вамин Татарстан» просит правительство одобрить сделку по покупке активов Danone в России.

Президент России Владимир Путин отменил передачу долей иностранцев в российской «дочке» Danone, французского производителя молочных продуктов, под временное управление Росимущества, пишет РБК. Причины отмены не уточняются. Danone и Росимущество отказались от комментариев.

Как рассказывал DK.RU, доли французской компании Danone АО «Данон Россия» были переданы во временное управление Росимуществу в июле 2023 г. Участники рынка отмечали, что такое решение было принято, чтобы помешать иностранным компаниям выводить за рубеж крупные суммы от продажи активов.

Французская компания Danone после этого сообщила, что не будет учитывать на своем балансе российские активы. По оценкам Danone, изъятие активов привело к обесценению денежных средств на сумму около €200 млн, кроме того, примерно €500 млн составила неденежная разница из-за пересчета курса рубля к евро, — писал DK.RU.

В сентябре 2023 г. российское подразделение производителя молочной продукции Danone сменило название на «Эйч энд Эн».

В феврале 2024 г. стало известно, что глава компании «Вамин Татарстан» и член совета директоров «Эйч энд Эн» Айрат Мухамадеев направили главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву письмо с просьбой разрешить Danone продать российские активы молочной компании «Вамин Татарстан». Мухамадеев написал, что готов заплатить 17,7 млрд руб. или $191,5 млн. Из них 7,7 млрд руб. пойдут на обслуживание долга российской структуры.