На набережной Исети за садом Нурова разрешили построить высотное здание

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило возводить апартаменты Radius Central House на берегу реки Исети в районе Царского моста в Екатеринбурге.

Напомним, в 2021 г. ООО «Радиус Девелопмент» приобрел участок на берегу Исети площадью 2,2 тыс. кв. м на торгах за 22,37 млн руб. Осенью 2022 г. администрация Екатеринбурга согласовала строительство гостиничного комплекса берегу Исети в районе улиц Розы Люксембург и Декабристов, сообщал DK.RU.

После начала освоения территории «Радиус Девелопмент», принадлежащий хоккеисту Павлу Дацюку и бизнесмену Александру Трунтаеву, обвинили в самовольном захвате берега Исети в Екатеринбурге. Под давлением общественных активистов строительные работы были приостановлены.

Акт от 6 марта 2024 г. государственной историко-культурной экспертизы проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, включающей «Мост через реку Исеть» на улице Декабристов, «Екатеринбургский земско-городской родильный дом» (ул. Декабристов, д. 32) и «Усадьбу Блохиной» (ул. Декабристов, д. 34/66) допускает возведение здания высотой до 34 м (10-11 этажей) и строительство подземных сооружений, — говорится в заключении экспертной комиссии.

Комиссия делает вывод, что проект, подготовленный ИП Ю.Ю.Курашов по заказу ООО «Радиус Девелопмент», обеспечивает сохранность объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ними территории, а «иные объекты исторической среды вблизи полностью утрачены и их регенерация невозможна».

Документ Госохраны также устанавливает, что «природный характер русла, конфигурация и профиль берегов имеют необратимые изменения в результате хозяйственной деятельности городского населения за последние 200 лет». В связи с этим застройщик получил право проводить работы на указанном участке реки Исеть, изменить рельеф дна и берега реки с помощью природных или искусственных каменных материалов, увеличив, таким образом, площадь земельного участка.