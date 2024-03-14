Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 13.03
90,88
99,35
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На набережной Исети за садом Нурова разрешили построить высотное здание

На набережной Исети за садом Нурова разрешили построить высотное здание
Автор фото: Дарья Попович. Иллюстрация: dk.ru

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило возводить апартаменты Radius Central House на берегу реки Исети в районе Царского моста в Екатеринбурге.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Напомним, в 2021 г. ООО «Радиус Девелопмент» приобрел участок на берегу Исети площадью 2,2 тыс. кв. м на торгах за 22,37 млн руб. Осенью 2022 г. администрация Екатеринбурга согласовала строительство гостиничного комплекса берегу Исети в районе улиц Розы Люксембург и Декабристов, сообщал DK.RU.

После начала освоения территории «Радиус Девелопмент», принадлежащий хоккеисту Павлу Дацюку и бизнесмену Александру Трунтаеву, обвинили в самовольном захвате берега Исети в Екатеринбурге. Под давлением общественных активистов строительные работы были приостановлены

Акт от 6 марта 2024 г. государственной историко-культурной экспертизы проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, включающей «Мост через реку Исеть» на улице Декабристов, «Екатеринбургский земско-городской родильный дом» (ул. Декабристов, д. 32) и «Усадьбу Блохиной» (ул. Декабристов, д. 34/66) допускает возведение здания  высотой до 34 м (10-11 этажей) и  строительство подземных сооружений, — говорится в заключении экспертной комиссии.

Комиссия делает вывод, что проект, подготовленный ИП Ю.Ю.Курашов по заказу ООО «Радиус Девелопмент», обеспечивает сохранность объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ними территории, а «иные объекты исторической среды вблизи полностью утрачены и их регенерация невозможна».

Документ Госохраны также устанавливает, что «природный характер русла, конфигурация и профиль берегов имеют необратимые изменения в результате хозяйственной деятельности городского населения за последние 200 лет». В связи с этим застройщик получил право проводить работы на указанном участке реки Исеть, изменить рельеф дна и берега реки с помощью природных или искусственных каменных материалов, увеличив, таким образом, площадь земельного участка.

Автор: Мария Смирнова
Самое читаемое
  • Город со стальным характером и комфортными трамваями: зачем ехать в Магнитогорск?Город со стальным характером и комфортными трамваями: зачем ехать в Магнитогорск?
  • «Люди уйдут в тень, потребление снизится». Евгений Коган — о повышении налогов для физлиц«Люди уйдут в тень, потребление снизится». Евгений Коган — о повышении налогов для физлиц
  • Возможны ли в России деприватизация жилья и контроль расходов физлиц — Роман РечкинВозможны ли в России деприватизация жилья и контроль расходов физлиц — Роман Речкин
  • В Екатеринбурге продают квартиру за 150 млн руб. За что просят такие деньги?В Екатеринбурге продают квартиру за 150 млн руб. За что просят такие деньги?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.