В два раза вырос интерес к путешествиям у жителей Екатеринбурга в первые месяцы 2024 г.

За январь и февраль 2024 г. свердловчане купили на 60% больше туров с вылетом из аэропорта Кольцово, чем за аналогичный период 2023 г.

Спрос на покупку туров вырос несмотря на подорожание: средняя стоимость тура зимой и весной составляла 170 тыс. руб., годом ранее тур обходился в среднем дешевле на 40 тыс. руб.

В марте самым популярным направлением у екатеринбуржцев стали поездки в Сочи, по данным агрегатора Tourvisor, на них приходится 28% от всех проданных туров. На втором месте — Турция, на курорты которой собрались 22% от всех купивших туры из Екатеринбурга, замкнул тройку напралвений-лидеров ОАЭ с долей 14%.

По словам Ильи Юртаева, генерального директора Tourvisor, географическое положение Екатеринбурга оказывает влияние на туристические предпочтения жителей города. В частности существенную долю рынка занимают туры в Азию, например, в Таиланд, Индию и Шри-Ланку.

Весной 2024 г. из Екатеринбурга впервые организуют рельсовый круиз на Кавказ. По информации DK.RU, туристический поезд в формате «отель на колесах» позволит путешественникам за 10 дней посетить достопримечательности нескольких северокавказских республик России.

Сам Екатеринбург также является точкой притяжения для путешественников. На Урале активно развивается исторический, развлекательный, событийный и промышленный туризм. Число посетивших столицу Урала туристов выросло с 1,4 млн чел. в 2022 г. до 1,7 млн чел. в 2023 г., а в целом регионы Уральского федерального округа (УрФО) за прошлый год посетило более 7 млн чел.

Вклад в развитие активного туризма на Урале внес запуск проекта Большой уральской тропы (БУТ), о чем ранее рассказывал DK.RU. БУТ — один из самых масштабных и самый большой горный вело-пешеходный маршрут в России протяженностью 2,5 тыс. км, проложенный вдоль Уральского хребта. Для удобства самостоятельных путешественников созданы информационные сервисы проекта — #гдепоестьБУТ и #гдепожитьБУТ.