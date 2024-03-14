Уральский молодежный симфонический оркестр выступит на всероссийском фестивале в Сочи

В числе музыкантов-участников проекта не только молодые исполнители. Здесь выступят Николай Луганский и Юрий Башмет, Павел Милюков и Вадим Руденко, а также солисты Санкт-Петербургского Дома музыки.

Завтра, 15 марта, на всероссийском музыкальном фестивале «Сириус» в Сочи Екатеринбург представит Уральский молодежный симфонический оркестр (УМСО). В его исполнении прозвучит Сороковая симфония и Флейтовый концерт соль мажор Вольфганга Амадея Моцарта, а также Скрипичный концерт ми минор Феликса Мендельсона. В качестве солистов с УМСО выступят лауреаты XVII Международного конкурса имени Чайковского Софья Виланд (флейта) и Даниил Коган (скрипка). Для УМСО это будет вторая поездка в «Сириус» после Летнего фестиваля 2023 года.

«Для нас большая честь и творческая радость получить приглашение участвовать в Весеннем музыкальном фестивале «Сириус». Мы ждем этого момента с нетерпением - оркестр подготовлен, артисты в прекрасном настроении, поэтому хочу пожелать нам хорошей дороги и успешного выступления», — сказал главный дирижер УМСО Дмитрий Филатов.

Весенний музыкальный фестиваль «Сириус» стартовал 8 марта и продлится до 24 марта. Он объединит творчество мэтров отечественного искусства и ярких молодых профессионалов — талантливых музыкантов и танцовщиков, симфонические и камерные коллективы со всей страны. В числе музыкантов-участников проекта — Николай Луганский и Юрий Башмет, Павел Милюков и Вадим Руденко, Всероссийский юношеский симфонический оркестр и солисты Санкт-Петербургского Дома музыки.

У Весеннего фестиваля развёрнутая просветительская программа, куда входят мастер-классы, творческие встречи, лекции. Публика сможет встретиться с пианистом Николаем Луганским и директором старейшего Хорового училища имени М. И. Глинки, с потомком Петра Ильича Чайковского Денисом фон Мекк и артистом балета, педагогом Николаем Цискаридзе. 15 марта перед выступлением Уральского молодёжного оркестра состоится творческая встреча с главным дирижёром коллектива Дмитрием Филатовым.

Весенний музыкальный фестиваль в «Сириусе» откроет новый концертный сезон федеральной территории. По словам организаторов, «он станет легким и жизнерадостным — будет наполнен лирической музыкой, воздушными хореографическими постановками, нестандартными кросс-жанровыми проектами».

Следующий приезд оркестра в «Сириус» запланирован на август 2024 г. Он состоится в рамках Российско-китайской летней молодежной оркестровой академии, которая пройдёт в августе-сентябре в Екатеринбурге, на федеральной территории «Сириус» в Сочи и в Китае.

Напомним, Свердловская филармония также принимает на своей площадке исполнителей из Китая, и она уже пообещала зрителям сюрпризы с восточным колоритом.

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