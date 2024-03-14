Арбитраж не согласился с требованием администрации Екатеринбурга снести склад Wildberries

Арбитражный суд Свердловской области не удовлетворил иск о сносе логистического центра Wildberries вблизи аэропорта Кольцово. Мэрия настаивала, что строительство велось без разрешения.

Соглашение о реализации проекта по созданию в Екатеринбурге регионального распределительного центра было подписано в августе 2021 г. губернатором Свердловской области Евгенией Куйвашевым и генеральным директором Wildberries Татьяна Бакальчук.

Инициатива по созданию многофункционального торгово-логистического центра компании Wildberries полностью укладывается в концепцию регионального развития. Это даст новые возможности для наших предпринимателей. И, конечно, особое значение при реализации проекта имеют для нас планы компании по созданию еще пять тыс. рабочих мест для уральцев. Мы, со своей стороны, готовы оказать необходимое содействие в воплощении этого замысла, — отмечал Евгений Куйвашев.

Как уже писал DK.RU, региональные власти развивают проект «Сухой порт» как стратегическую инициативу по развитию логистической, автодорожной, пассажирской и авиационной инфраструктуры, которая обеспечит возможности для перевалки грузов в Екатеринбурге.

Планировалось, что для собственных нужд маркеплейс возведет распределительный центр площадью 100 тыс. кв.м стоимостью 8 млрд руб. в период 2022-2023 гг. Работы производила компания ООО «ВБ Девелопмент». Ранее DK.RU рассказывал, какой потенциал для малого и среднего бизнеса Свердловской области нес будущий логистический центр.

В сентябре 2023 г. администрация Екатеринбурга подала в суд на Wildberries на основании отсутствия разрешения на проведение строительных работ. Представитель ритейлера в ответ ссылался на то, разрешение на строительство складского комплекса площадью 168 тыс. кв.м было получено, но на четыре дня позже, чем было подано исковое заявление мэрии.

В документе, опубликованном 14 марта 2024 г., областной Арбитражный суд полностью отказал в иске о сносе логоцентра. Мотивировочная часть заключения будет обнародована в течение 10 рабочих дней.

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