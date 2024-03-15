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Екатеринбург стал первым городом России, где заложили молодежную капсулу времени

Екатеринбург стал первым городом России, где заложили молодежную капсулу времени
Иллюстрация: екатеринбург.рф

В ней собрали предметы, символизирующие достижения города в разных областях за 25 лет. В их числе — атрибутика от уральских спортивных команд, кластера «Домна» и даже кое-что от «Сима-Ленда».

#300-ЛЕТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА#НОВОСТИ

Церемония закладки молодежной капсулы времени прошла в Академическом районе в четверг — в месте, где в недалеком будущем будет разбита Площадь молодежи. Как заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, капсулу постарались наполнить «такими артефактами, документами и предметами, чтобы поколение, которое откроет ее в 2049 году, гордилось своими предками».

Помимо губернатора Евгения Куйвашева, мэра Екатеринбурга и других чиновников, в закладке капсулы времени приняли участие представители делегаций Всемирного фестиваля молодежи-2024 из разных стран, волонтеры и спортсмены нашего города, представители бизнеса.

Сбор идей по наполнению капсулы времени проводился на официальном сайте 300-летия Екатеринбурга. В итоге для юных жителей Урала подготовили около 40 артефактов. В их числе — студенческие билеты почти всех вузов, атрибутика ФК «Урал», ХК «Автомобилист», баскетбольного клуба «УГМК», команды «Уралочки», форма гонщика Сергея Карякина, боксерские перчатки Евгения Тищенко и Ивана Штыркова.

Известно также, что в капсулу поместили iPhone с видеороликами с флешмобов «Сима-ленда», фотографии работ фестиваля STENOGGRAFIA, брошюру «Ночи музеев», тарелку с логотипом креативного кластера «Домна». Письма екатеринбуржцам 2049 года отправили молодые люди из Херсонской области, иностранная делегация Всемирного фестиваля молодежи и сами жители уральской столицы. Каждый из предметов обернули в полиэтилен и вакуумировали. 

Артефакты поместили в капсулу из карбона, которую изначально изготовили для закладки в центре города в честь 300-летия Екатеринбурга. Ранее директор исполнительный директор «Прайм Карбон» Сергей Дегай рассказывал, что углепластик в качестве материала выбрали неслучайно:

Это символ инновационного развития нашего региона, который сегодня способен конкурировать со многими территориями нашей необъятной Родины. Благодаря своим естественным свойствам, углеродное волокно не подвержено коррозии и химическому воздействию. А значит, изделие из этого материала обеспечит надежное хранение внутреннего содержимого в течение ближайших 50 лет. Емкость будет герметичной благодаря тому, что фактически она представляет собой цельную деталь, собранную из множества слоев полимерного композитного материала. Единственная открытая часть будет закрыта крышкой и произолирована уплотнителями.

Ранее DK.RU писал, что новую капсулу времени в Историческом сквере заложили 18 ноября. Для нее решили использовать капсулу, созданную на «Уралхиммаше» — за 50 лет под землей она прекрасно сохранилась. 

Автор: Елизавета Порошина
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