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Профит от высокой ключевой ставки — резкий рост спроса на депозиты. Но это временно

Профит от высокой ключевой ставки — резкий рост спроса на депозиты. Но это временно
Иллюстрация: pixabay.com / gtrk-vyatka.ru

На 1 января 2024 г. общая сумма денежных средств, размещенных в банках, составила 60 трлн руб. При этом только за IV кв. 2023 г. объем вкладов вырос на 4,4 трлн руб. — это исторический рекорд.

#БАНКИ#ЦЕНТРОБАНК#НОВОСТИ

Средства населения в российских банках за IV кв. 2023 г. выросли на 4,4 трлн руб. — это исторический рекорд, сопоставимого роста показателя до этого не было, пишет газета Известия со ссылкой на сообщение Центробанка. По оценке Дмитрия Брейтенбихера, старшего вице-президента ВТБ, в IV кв. 2023-го вкладчики направили на сбережения более 15% своих доходов. За последние 13 лет это рекорные суммы.

На 1 января 2024 г. общая сумма денежных средств, размещенных в банках на вкладах и счетах, составила 60 трлн руб. (+21,1% за год), отметили в Агентстве по страхованию вкладов.

Традиционный январский отток средств населения из банков оказался значительно ниже, чем обычно в первый месяц года — 0,7%, тогда как в предыдущие три года этот показатель был на уровне 2,3%-2,7%. Эта динамика связана с сохранением выгодных ставок по вкладам, объяснили в ЦБ.

При этом в феврале россияне снова стали активно пользоваться депозитами. Так, средства физлиц в Сбербанке за февраль увеличились на 2,3% и достигли 34,3 трлн руб. (+770 млрд руб.). В ВТБ объем портфеля депозитов увеличился на 240 млрд руб. — в пять раз больше, чем в январе 2024 г. В Банке «Дом.рф» объем сбережений за два месяца поднялся на 20%, причем в феврале рост ускорился более чем в 1,5 раза.

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич полагает, что активизация вкладчиков связана с недавним заявлением регулятора об уровне ключевой ставки. В феврале ЦБ сохранил ставку на уровне 16%, однако дал понять, что во второй половине года уже возможно смягчение денежно-кредитной политики. «Вкладчики стараются зафиксировать сегодняшние ставки до их снижения», — подчеркнул Зварич.

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Автор: Андрей Широков
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