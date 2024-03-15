Свердловчане стали больше тратить: каждый десятый рубль — на интернет-заказы

Эксперты Уральского ГУ Банка России связывают этот тренд сразу с двумя причинами — ростом зарплат на предприятиях и ростом выданных кредитов. Надолго ли это?

Спрос на товары и услуги рос в течение 2023 г., и в первые месяцы текущего года тренд продолжился. Об этом сообщается в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Сообщается, что в Свердловской области, как и в целом по стране, серьезно вырос объем интернет-покупок, прежде всего одежды и товаров повседневного спроса. На онлайн-заказы ушел каждый десятый рубль, который жители области потратили на розничные покупки. Из-за этого свою работу приходится перестраивать торговым центрам. Для удержания трафика многие из них решили переоборудовать часть площадей в арт-пространства, развлекательные зоны, фитнес-залы и пункты выдачи интернет-заказов.

Еще одна интересная тенденция — вырос спрос на готовые блюда. Ее связывают с расширением местной сети, ориентированной на данный формат, и развитием цифровых агрегаторов доставки блюд из заведений. Также в феврале этого года жители региона стали тратить больше денег на посещение кафе, покупку билетов в кинотеатрах и туристические поездки по Свердловской области. Насколько существенно выросли затраты — не сообщается.

Экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин считает, что одна из причин роста потребительского спроса — увеличение реальных доходов населения:

В условиях нехватки кадров предприятия повышают зарплаты, чтобы удержать сотрудников и привлечь новых. Также увеличению спроса способствует рост кредитования. В Свердловской области задолженность населения по потребительским кредитам, по данным на 1 февраля 2024 г., выросла по сравнению с прошлым годом на 18%, до 457 млрд руб. Мы предполагаем, что рост потребительского спроса в 2024 г. продолжится, но уже меньшими темпами.

Ранее DK.RU писал, что в начале текущего года средняя зарплата в Свердловской области превысила 88 тыс. руб. За год доходы жителей региона увеличились на 24 тыс. руб., сообщает Свердловскстат.

Самыми прибыльными отраслями стали:

финансы и страхование — 195 тыс. руб.,

научные разработки — 164 тыс. руб.,

госуправление и работы в соцобеспечении — 140 тыс. руб.,

информация и связь — 139 тыс. руб.

Для сравнения: в ноябре прошлого года сообщалось, что средняя зарплата жителей Екатеринбурга составила 80 тыс. руб., медианная — около 60 тыс. руб.

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