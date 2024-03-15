Власти снова ищут инвестора для строительства гостиницы рядом с Екатеринбург-ЭКСПО

О планах по возведению объекта стало известно еще несколько лет назад. Однако, Cosmos Hotel Group, которая планировала включиться в проект, была вынуждена отказаться от своих планов.

Правительство Свердловской области ведет переговоры о строительстве гостиницы рядом с МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с двумя потенциальными инвесторами. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Власти рассчитывают, что отель будет построен на деньги частного инвестора, чтобы он мог на нем зарабатывать, а власти обеспечат трафик за счет участников крупных конгрессно-выставочных мероприятий.

Действительно, мы вели переговоры с Cosmos Hotel Group: был выделен земельный участок, проведены проектные работы. Однако Cosmos приобрел сеть отелей Park Inn, и им пришлось отказаться от нашего проекта, чтобы «переварить» тот объем работы, который у них появился, — объяснил Дмитрий Ионин. — Сейчас мы заходим в переговоры с двумя потенциальными инвесторами. Но если найдутся другие желающие построить гостиницу в бойком месте с практически гарантированной наполняемостью — мы готовы рассмотреть и другие предложения.

В свою очередь новый директор Екатеринбург-ЭКСПО Анна Байбачиева рассказала, что в 2024 г. выставочный центр увеличит долю деловых мероприятий в своем календарном плане — ожидается, что здесь состоится 21 выставка и 28 различных конгрессных мероприятий. В 2023г. прошло 45 деловых мероприятий.

Ранее DK.RU писал, что организаторы выставки ИННОПРОМ определились со страной-партнером — в этом году ей станут Объединенные арабские эмираты. В предыдущие годы партнерами выставки становились страны — стратегические партнеры России в ключевых отраслях промышленности: Китай, Индия, Япония, Корея, Турция, Италия, Казахстан, Беларусь. Сама международная промышленная выставка состоится 8-11 июля 2024 г.