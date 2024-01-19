В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» будет новый руководитель

С высокой долей вероятности им станет Анна Байчибаева, которая занималась подготовкой Екатеринбурга к ЧМ-2018 по футболу и Международному фестивалю университетского спорта.

По данным телеграмм-канала «Не для протокола», который связывают с администрацией губернатора, Анна Байчибаева приступит к работе в должности гендиректора МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 1 февраля.

Она известна в Екатеринбурге как опытный организатор крупных международных мероприятий. Возглавляла профильный комитет администрации Екатеринбурга в преддверие ЧМ-2018 по футболу, а позже работала в дирекции Международного фестиваля университетского спорта.

В пресс-службе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» возможное назначение пока не комментируют.

Кандидатуру на должность подбирали последние полгода. Как ранее писал DK.RU, в июне 2023 г. предыдущий глава выставочного центра Игорь Данилов уволился. В своих соцсетях он написал, что решился на этот шаг из-за «негативных слухов, которые существенно дестабилизируют работу коллектива». Тогда врио гендиректора МВЦ стала Наталья Варламова, которая ранее занимала должность операционного директора центра.

Ранее DK.RU сообщал о важных назначениях в банковской сфере. В начале года стало известно, что руководителем объединенного бизнеса ВТБ и «Открытия» на Урале стала Валентина Жильцова. Ее приоритетной задачей в должности единого бизнес-лидера станет интеграция бизнеса ВТБ и «Открытия», а также дальнейшее развитие бизнеса в регионе, сообщили в пресс-службе ВТБ по Свердловской области.

В конце прошлого года в должности президента УБРиР был утвержден Алексей Долгов. Команда топ-менеджмента тоже обновилась.