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Руководителем объединенного бизнеса ВТБ и «Открытия» на Урале стала Валентина Жильцова

Руководителем объединенного бизнеса ВТБ и «Открытия» на Урале стала Валентина Жильцова
Иллюстрация: Пресс-служба ВТБ по Свердловской области.

В марте прошлого года ее назначили управляющим ВТБ в Свердловской области, до этого она возглавляла банк «Открытие» в Перми. Теперь она будет заниматься слиянием бизнеса.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Приоритетной задачей Валентины Жильцовой в должности единого бизнес-лидера двух банков в регионе станет интеграция бизнеса ВТБ и «Открытия», а также дальнейшее развитие бизнеса в регионе, сообщили в пресс-службе ВТБ по Свердловской области.

«ВТБ и «Открытие» на Урале располагают обширной базой клиентов всех сегментов и успешным опытом развития долгосрочного сотрудничества с ними. Мы видим возможности для дальнейшего роста бизнеса на территории, — отметил руководитель департамента администрирования сети — вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

Ранее DK.RU писал, что в конце 2022 г. ВТБ приобрел банк «Открытие» за 340 млрд руб. Спустя полгода заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов в ходе визита в Екатеринбург рассказывал, что фактическое объединение бизнесов произойдет в 2024 г.

По словам Валентины Жильцовой, команды обоих банков уже приступили к активной части процесса слияния:

Для розничных клиентов мы уже объединили банкоматные сети ВТБ, «Открытия» и РНКБ, запустили единую Бизнес Платформу для клиентов среднего и малого бизнеса. Стартовал процесс ребрендинга отделений «Открытия». Все этапы объединения отстраиваются с максимальным удобством и комфортом для клиентов. Приоритетными задачами по-прежнему остаются высокий клиентский сервис и доступность продуктов для населения и предпринимателей

Сдача лицензии банка «Открытие» и его добровольная ликвидация запланированы на 2025 г.

Добавим, что Валентина Жильцова работает в банковской сфере более 15 лет. За этот период она занимала руководящие должности в пермских подразделениях Альфа-Банка, МДМ-Банка и Уралсиба. С 2018 г. возглавляла банк «Открытие» в Перми. А в прошлом году была назначена управляющим ВТБ в Свердловской области.

Автор: Елизавета Порошина
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