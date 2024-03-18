Опубликованы предварительные результаты выборов президента РФ в Свердловской области

За Владимира Путина проголосовали 82,1% избирателей региона — чуть меньше, чем в целом по России. Явка также приблизилась к прогнозным показателям. Кто занял второе место?

Территориальные избирательные комиссии Свердловской области опубликовали предварительные результаты выборов президента РФ, которые проходили с 15 по 17 марта. Они немного отличаются от результатов в целом по стране.

Ожидаемо большинство голосов получил действующий президент Владимир Путин — за него проголосовали 82,1% избирателей — 1,9 млн чел.

— за него проголосовали 82,1% избирателей — 1,9 млн чел. Второе место занял кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков , набрав 7,3% — его поддержала 171,7 тыс. чел. В целом в РФ он занял третье место, уступив кандидату от КПРФ.

, набрав 7,3% — его поддержала 171,7 тыс. чел. В целом в РФ он занял третье место, уступив кандидату от КПРФ. Третье место в Свердловской области у Николая Харитонова — он получил голоса 4,3% или 101,3 тыс. чел.

— он получил голоса 4,3% или 101,3 тыс. чел. Четвертое место занял кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,9% или 91,9 тыс. чел.

В традиционной форме проголосовали 2,3 млн избирателей — явка составила примерно 71%. Недействительными признано 55 тыс. бюллетеней.

В онлайн-формате проголосовали 293,5 тыс чел. — 94,8% от тех, кто планировал проголосовать на портале. Здесь итоги голосования выглядят следующим образом:

Владимир Путин получил 250,2 тыс. голосов (85,2%),

Владислав Даванков — 22,8 тыс. голосов (7,7%),

Леонид Слуцкий — 11 тыс. голосов (3,7%),

Николай Харитонов — 6,5 тыс. голосов (2,2%).

Ранее DK.RU сообщал, что избирательная комиссия Свердловской области прогнозировала явку на уровне 76,5% — именно столько избирателей сообщили о своем намерении проголосовать в ходе опроса в рамках проекта «ИнформУИК».

В ходе вечернего брифинга глава облизбиркома Елена Клименко сообщила, что официально результаты по голосованию и окончательной явке будут озвучены днем 18 марта.

Ранее DK.RU рассказывал, как проходили выборы в Свердловской области. За три дня на участках произошло три провокации — в Екатеринбурга и Асбесте.