Явка — 50%+, зеленка и досмотры: как проходят выборы президента в Екатеринбурге?

К утру третьего дня в Свердловской области приняли участие в голосовании более половины избирателей. Меры безопасности на участках к сегодняшнему дню тоже усилили.

Сегодня — третий день выборов президента России. Ранее DK.RU рассказывал, что в Свердловской области отдать свой голос можно на 2,4 тыс. избирательных участков, 385 из них находятся в Екатеринбурге. Также можно проголосовать с помощью ДЭГ.

По данным избирательной комиссии Свердловской области, к 12:00 часам 17 марта явка составила 60,05% — это процент от общего числа избирателей, которые пришли на участки или проголосовали онлайн. Отдельно по ДЭГ явка составила 91,81% от числа принятых заявлений на дистанционное электронное голосование.

Ранее в облизбиркоме сообщили, что по итогам второго дня голосования (16 марта) общая явка в Свердловской области составила 56,12%: на участки пришли 52.68% из числа тех, кто значился в списках избирателей, ДЭГ воспользовались 88,63%.

Среди лидеров по проценту голосовавших — традиционно северные территории Волчанск (72,46%), Пелым (78,41%), а также Камышлов (76,39%) и закрытые территории Свободный (79,97%) и Уральский (76,41%). По данным на вчерашний вечер, в районах Екатеринбурга проголосовало менее 45% избирателей.

Явка на 20:00 16 марта на выборы президента РФ в Свердловской области и в районах Екатеринбурга (по данным отчетности на sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru)

Ранее DK.RU также сообщал, что прогнозы по явке у избирательной комиссии Свердловской области оптимистичные. Днем председатель облизбиркома Елена Клименко сообщила журналистам, что члены избиркомов провели опрос жителей в рамках проекта «ИнформУИК», и 76,5% от общего числа опрошенных заявили, что планируют принять участие в выборах

Самым резонансным событием двух первых дней голосования в Свердловской области стали попытки массовой порчи бюллетеней на избирательных участках и попытки дестабилизации работы комиссий.

В пятницу попытку залить бюллетени зеленой краской предпринял мужчина из Кировского района Екатеринбурга, который пришел проголосовать на УИК 1393. Члены комиссии вовремя догадались, что человек в кабинке занимается чем-то подозрительным. В итоге мужчина был задержан, сообщили в Центре общественного наблюдения.

Скриншот видеозаписи с участка, опубликованной ЦОН

Второй случай произошел в субботу. Женщина попыталась пронести зеленую краску на избирательный участок в здании гимназии №13 Екатеринбурга. Посетители участка обратили внимание полицейского на странное поведение женщины в коридоре. В итоге ее также задержали. Городские СМИ сообщили, что женщина является профессором УрФУ и РАН, доктором химических наук. В пресс-службе УрФУ подтвердили, что женщина является сотрудником университета: отзывы о ней — только положительные, и, вероятно, она могла стать жертвой мошенников.

Кроме этого, в пятницу была предпринята попытка поджога избирательного участка в школе №21 в Асбесте — дымовую шашку бросила 18-летняя девушка, ее задержали. По данным ЦОН, несмотря на задымление, избирательная комиссия работала в штатном режиме, эвакуация не проводилась.

А в субботу в одну из УИК Сухого Лога поступил звонок о минировании здания, где находится избирательный участок. Ответственные службы провели проверку помещения — звонок оказался ложным.

Совершение противоправных действий на избирательных участках является преступлением, за которое может быть наказание — лишение свободы сроком до пяти лет, — прокомментировали в Центре общественного наблюдения.

Добавим, что сегодня в полдень избирательные комиссии готовились к наплыву людей участках и возможным провокациям. В этой связи были повышены меры безопасности. Например, на входе на участки в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга сотрудники полиции досматривали всех избирателей с помощью металлоискателей, просили оставить на входе зажигалки и бутылки с жидкостью. При этом, больших очередей не было.

Фото: ЕАН

На нескольких участках в городе очереди все-таки образовались. По данным городских СМИ, в их числе — участки у Краеведческого музея на ул. Ленина, у школы в микрорайоне Солнечный, у колледжа им. Ползунова и у техникума дизайна и сервиса на Уралмаше.

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