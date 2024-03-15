На Среднем Урале стартовали выборы президента РФ. Озвучены первые данные по явке

К 15:00 проголосовало более 21,8% избирателей Свердловской области. А избиратели, решившие участвовать онлайн, уже спустя несколько часов «уронили» Госуслуги и портал ДЭГ.

С сегодняшнего дня в течение трех дней в России будут проходить выборы президента. В Свердловской области в 8 утра открылось более 2,4 тыс. избирательных участков, 385 из них — в Екатеринбурге. Для того чтобы выборы прошли спокойно, со вчерашнего дня школьников уральской столицы отправили на дистант.

В облизбиркоме сообщили, что, по данным на 15:00, общая явка в регионе составила 21,84%. Как уже писал DK.RU, в этом году можно голосовать не только традиционным способом, но и путем дистанционного электронного голосования. Так, на участки пришло 19,14% от общего числа избирателей, а онлайн проголосовало 47,72% от числа подавших заявление в ДЭГ (то есть примерно 146 из 310 тыс. человек).

ДЭГ проходит на портале vybory.gov.ru достаточно активно. Пик голосующих пришелся на период с 8 до 9 утра, а уже к 11:00 на платформе проголосовали около 40% тех, кто подал заявления. После этого портал ДЭГ и Госуслуги стали работать с перебоями, которые сохраняются по настоящий момент.

Фото: телеграм-канал викторины «Опорный край»

Интерес избирателей на участках пытаются подогреть выпечкой, ростовыми куклами, тематическими мероприятиями и викториной «Опорный край». Как уже писал DK.RU, каждый участник викторины вместе с анкетой, в которой содержатся вопросы об истории региона, получит памятную медаль, а также карточку, которая позволит ему присоединиться к розыгрышу призов. Среди них мотоциклы, 1 тыс. смартфонов, 40 однокомнатных квартир и 100 автомобилей «Москвич» с объемом двигателя 1,5 л, мощностью 136 литров.

Как пишет JustMedia.ru со ссылкой на организаторов викторины, к настоящему моменту на ее вопросы уже ответило более 200 тыс. человек. А сайт зарегистрировал полмиллиона уникальных посещений — из-за ажиотажа на ресурсе также возникли технические трудности. Организаторы сообщили, что участники СВО смогут попытать удачу в розыгрыше призов без участия в викторине — для этого их семьи должны прийти в службу социальной защиты по месту жительства и с 20 марта по 5 апреля получить медали и карточки с уникальными номерами для регистрации на сайте.

Прогнозы по явке у избирательной комиссии Свердловской области оптимистичные. Днем председатель облизбиркома Елена Клименко сообщила журналистам, что члены избиркомов провели опрос жителей в рамках проекта «ИнформУИК», и 76,5% от общего числа опрошенных заявили, что планируют принять участие в выборах.

В дни выборов президента в Екатеринбурге работают международные наблюдатели. В пресс-службе Центра общественного наблюдения сообщается, что его посетили наблюдатели из Мексики, Нигерии, Испании, Исландии, Непала, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Беларуси и других стран.