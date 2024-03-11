До выборов президента три дня: школьников Екатеринбурга переводят на дистант

Помимо избирательных участков, в школах будут работать пункты викторины «Опорный край» и пункты голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

В Екатеринбурге — финальные приготовления к выборам президента РФ. Как уже писал DK.RU, в этом году они будут проходить в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В бюллетенях будет четыре кандидата — о том, кто они и чем известны, DK.RU уже рассказывал.

Жители уральской столицы и других территорий области смогут проголосовать как традиционным способом, так и онлайн — с помощью системы дистанционного электронного голосования. Как напомнили в пресс-службе облизбиркома, заявление на участие в ДЭГ можно подать на портале «Госуслуги» сегодня до 23:59 по московскому времени. С завтрашнего дня заявления принимать перестанут. Те, кто планирует проголосовать очно, могут найти свой избирательный участок с помощью специального сервиса избиркома.

Всего в уральской столице будет работать 385 избирательных участков. Традиционно большинство из них будет расположено в школах. В связи с этим школы Екатеринбурга, на территории которых будут расположены участки, 14 и 15 марта перейдут на дистанционное обучение. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на департамент образования, каждая школа самостоятельно выберет для себя формат обучения — например, ученикам могут предложить дистанционные уроки или походы в музей.

Как уже писал DK.RU, в дни выборов в Свердловской области пройдет викторина «Опорный край». Каждый участник викторины вместе с анкетой, в которой будут содержаться вопросы об истории региона, получит памятную медаль, а также карточку, которая позволит ему присоединиться к розыгрышу призов. Среди них — мотоциклы, 1 тыс. смартфонов, 40 однокомнатных квартир и 100 автомобилей «Москвич» с объемом двигателя 1,5 л, мощностью 136 литров.

Официально викторину позиционируют как масштабную акцию в честь 90-летия Свердловской области. Однако с учетом того, что пункты проведения викторины будут находиться по тем же адресам, что и избирательные участки (список опубликован на сайте опорныйкрай.рф), акция будет также направлена на повышение явки избирателей на выборы. Ранее организаторы викторины сообщали журналистам, что планируют изготовить не менее 3 млн памятных медалей. Всего в Свердловской области зарегистрировано 3,3 млн избирателей.

Стало известно, что с 15 марта свердловчане смогут проголосовать не только за будущего президента, но и за объекты благоустройства, которые претендуют на федеральное финансирование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 г., пишет JustMedia.ru. Пункты для голосования также будут расположены в непосредственной близости от помещений, где будут работать избирательные участки. Перечень пунктов для проведения голосования опубликован на портале национальныепроекты.рф.

Ранее DK.RU писал, что в январе власти Екатеринбурга провели предварительный отбор парков и скверов, которые будут бороться за федеральное финансирование — всего в голосовании приняли участие 9059 горожан. По итогам отбора в список в итоге включены восемь парков: