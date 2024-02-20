Екатеринбург посетили четыре кандидата в президенты РФ. Кто они и что здесь делали?

Действующий глава государства и три депутата Госдумы — это все, кто сумел добраться до последнего этапа предвыборной гонки. Их имена мы увидим в бюллетенях на выборах, которые пройдут через месяц.

В этом году выборы президента РФ будут проходить в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Активная кампания началась в конце прошлого года. Всего в Центризбирком поступило 33 заявки от желающих принять участие в выборах. Представителям непарламентских партий и самовыдвиженцам нужно было собрать подписи избирателей в свою поддержку. Но большинство из них этот этап отбора пройти не смогли.

В итоге ЦИК включила в избирательный бюллетень только четырех кандидатов. Их имена будут указаны в алфавитном порядке:

Владислав Даванков («Новые люди»),

Владимир Путин (самовыдвижение),

Леонид Слуцкий (ЛДПР),

Николай Харитонов (КПРФ).

На прошлой неделе Свердловскую область в качестве действующего президента с рабочим визитом посетил Владимир Путин. До него в регионе побывали еще три кандидата. Чем они известны и зачем приезжали на Средний Урал — в обзоре DK.RU.

Владислав Даванков

Самый молодой участник президентских выборов — в конце февраля ему исполнится 40 лет. Занимал руководящие посты в структурах, созданных Алексеем Нечаевым, — компании Faberlic и фонде «Капитаны». Также работал заместителем гендиректора АНО «Россия — страна возможностей». С 2021 г. — депутат Госдумы РФ от партии «Новые люди» Занимает должность заместителя председателя Госдумы, курирует комитеты по охране здоровья и по культуре.

Владислав Даванков прокатился на трамвае в сопровождении журналистов. Фото: «Новые люди»

В Екатеринбург Владислав Даванков приехал в середине января. На встречу с ним в «Главный проспект» пришли местные предприниматели и студенты. Здесь кандидат в президенты выступил против всевозможных запретов — отдельно сказал о необходимости «разблокировать» запрещенные иностранные соцсети. Заявил, что в России необходимо запустить «омоложение чиновников», потому что возможности для карьерного роста молодых талантливых специалистов ограничены. Предложил оставлять в регионах больше собранных налогов и вернуть прямые выборы мэров в муниципалитетах.

После встречи со сторонниками депутат Госдумы отправился тестировать городской общественный транспорт. Возраст трамваев и троллейбусов его неприятно удивил, как и интервалы движения между ними. Как пишет Ъ-Урал, на станции «Педагогический университет» он 25 минут ждал на морозе трамвай №8 — сопровождавшие его депутаты-однопартийцы всерьез опасались заморозить и «потерять кандидата».

Владимир Путин

71-летний Владимир Путин в дополнительном представлении не нуждается — он работает главой государства уже четвертый срок.

Подробно о его последнем визите на Средний Урал DK.RU рассказывал на прошлой неделе. Официальных мероприятий в Екатеринбурге не было, зато президент побывал сразу в двух областных городах — Нижнем Тагиле и Верхней Пышме.

В Нижнем Тагиле он пообщался с сотрудниками «Уралвагонзавода». Расспросил их о развитии города. Пообещал выделить около 400 млн руб. на поддержку Нижнетагильского машиностроительного техникума и Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса, которые готовят кадры для предприятия. А также заявил, что после 2025 г. будет продлена программа «Молодая семья», в рамках которой предоставляются субсидии на приобретение жилья. После УВЗ Владимир Путин заехал оценить капитальный ремонт школы №32, где много лет назад учился известный поэт и бард Булат Окуджава.

Владимир Путин оценил, в каких условиях учатся тагильские школьники. Фото: департамент информполитики

В Верхней Пышме Владимир Путин побывал на «Уральских локомотивах». Здесь ему представили грузовой локомотив «Малахит», электропоезд «Финист» на российском тяговом оборудовании и троллейбус «Синара» с увеличенным автономным ходом. Позже на совещании, посвященном развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей, он заявил, что производить поезда для ВСМ будет Группа Синара.

Леонид Слуцкий

Возглавил ЛДПР в мае 2022 г., после смерти Владимира Жириновского. В 1990-е Леонид Слуцкий сотрудничал с РСПП, входил в число руководителей Проминвестбанка и Уникомбанка, был советником мэра Москвы Юрия Лужкова. С 2000 г. — депутат Госдумы РФ. Сейчас 56-летний политик возглавляет комитет по международным делам Госдумы, а в 2022 г. ему как депутату был присвоен ранг чрезвычайного полномочного посла.

В Екатеринбург Леонид Слуцкий приезжал еще до официального старта президентской кампании — в сентябре 2023 г. Он пообщался с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Евгением Куйвашевым — политик объяснил, что встречи нужны были для «сверки часов». В пресс-службе полпреда уточнили, что в ходе беседы обсуждались выборы в регионах УрФО, вопросы подготовки кадров для промышленных предприятий, а также вклад субъектов в поддержку СВО.

Леонид Слуцкий пообщался со студентами УрФУ. Фото: страница ЛДПР в Свердловской области ВКонтакте

В ходе того же визита Леонид Слуцкий посетил Храм-на-Крови и встретился со студентами УрФУ. Он рассказал им о многополярном мире, демографических проблемах и о созданной партийцами нейросети «Жириновский». Отвечая на вопросы студентов, политик предложил увеличить «на два порядка» число иностранных студентов и отшутился, что штаб-квартира ООН должна находиться в Екатеринбурге.

В ходе предвыборной кампании вместо Леонида Слуцкого в Екатеринбург приехал его коллега по Госдуме Евгений Марков.

Николай Харитонов

Самый возрастной участник президентской гонки — сейчас ему 75 лет. В 1990 г. стал народным депутатом РСФСР. С 1993 г. заседает в Госдуме — сначала как представитель Аграрной партии России, а затем КПРФ. Сейчас возглавляет в Госдуме комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. Для Николая Харионова это вторые президентские выборы — на прежних в 2004 г. он набрал 13,69% голосов, уступив Владимиру Путину.

В Екатеринбург кандидат от КПРФ также приезжал на прошлой неделе, в компании депутата Госдумы Юрия Афонина, которого называют возможным преемником Геннадия Зюганова. На площадке кинотеатра «Салют» Николай Харитонов встретился с партийным активом из семи регионов «Большого Урала». Высказался о необходимости решения проблем в сфере ЖКХ и медицины, очередной раз предложил закрыть Ельцин Центр. Как пишет ЕАН, жители Сысерти на встрече пожаловались ему на планы по строительству мусорного полигона на территории их муниципалитета. «Наверное, президенту не будем писать… Но я разберусь», — ответил им Николай Харитонов.

Николай Харитонов осмотрел Музей пионерии в Екатеринбурге. Фото: КПРФ

В ходе того же визита политик посетил Музей пионерии, где повязал галстуки нескольким школьникам, вступающим в пионеры. А также пообщался с рабочими двух предприятий — Уральского завода гражданской авиации и АО «Машиностроительный холдинг», который производит горно-шахтное оборудование.

Добавим, что с 26 февраля стартуют традиционные дебаты кандидатов. Их можно будет посмотреть и услышать в эфире пяти телеканалов и трех радиостанций. Уже известно, что в них не будет участвовать Владимир Путин, как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков — из-за плотного графика.

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