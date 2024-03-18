Владимир Путин побеждает на выборах президента России с 87,35% голосов

Это предварительные данные, но вряд ли что-то изменится после окончательного подведения итогов. Его соперники набрали значительно меньше — от 4,29% до 3,16%.

Центральная избирательная комиссия обнародовала предварительные итоги голосования, прошедшего в минувшие выходные. На утро понедельника обработано 99,59% протоколов. Владимир Путин лидирует с 87,35% голосов. Второе место занимает Николай Харитонов из КПРФ с 4,29%, третье и четвертое места делят Владислав Даванков из партии «Новые люди» и Леонид Слуцкий из ЛДПР с 3,82% и 3,16% голосов соответственно.

По действующему закону для победы необходимо набрать более 50% голосов.

Явка была высокой. Как сообщила в воскресенье председатель ЦИК России Элла Памфилова, к исходу третьего дня голосования очная явка превысила 74%, а электронная — 94%. Также активно отдавали свои голоса и граждане России, проживающие за рубежом, — многие телеграм-каналы рассказывали о длинных очередях, выстроившихся к российским посольствам в разных странах. «По состоянию на 18:00 воскресенья с учетом досрочного и трехдневного голосования общее количество проголосовавших (Кипр, Таиланд, Южная Осетия) составило 249 806 человек», — сообщил заместитель министра иностранных дел РФ, Председатель Комиссии МИД России по выборам Евгений Иванов.

Владимир Путин, выступая вечером в воскресенье в своем предвыборном штабе, подчеркнул, что высокая явка избирателей связана с драматическими событиями, с тем, что сегодня переживает страна, пишет РИА Новости: «Россияне чувствуют, что именно от них зависит очень много». Говоря о вызовах на новом сроке, он заявил, что прежде всего надо решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и Вооруженные силы.

В этом году во многих регионах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). К нему было подключено 28 регионов России. Во всех число проголосовавших через ДЭГ превысило 90%.

В «новых регионах» России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — также прошли выборы. Люди голосовали либо досрочно, либо на придомовых территориях и в помещениях, выделенных для голосования. Как сообщает ЦИК, явка в Херсонской области составила 82%, в Запорожской — свыше 85%. В ЛНР за президента России проголосовали свыше 87% избирателей, в ДНР — больше 88%.

Соперники безоговорочно признали победу Путина. «Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин», — сказал Владислав Даванков в беседе с корреспондентом ВГТРК в своем штабе. «Россияне показали, как можно сплотиться всей страной. Мы отработали честно и добросовестно нашу программу в ходе выборов», — сказал Харитонов (цитата по «РИА Новости»).

Ранее DK.RU рассказывал, чем закончились выборы в Свердловской области.