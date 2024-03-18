ФНС назвала регионы с наибольшим числом богатых россиян

За счет увеличения ставки НДФЛ с 13% до 15% для граждан с доходами свыше 5 млн руб. в год федеральный бюджет дополнительно получил 159 млрд руб. Половину суммы обеспечила Москва.

В 2023 г. в федеральный бюджет поступило дополнительно 159,5 млрд руб. за счет повышения ставки НДФЛ с 13% до 15% для граждан с доходами свыше 5 млн руб.

Как пишет РБК, это на 7% больше, чем в 2022 г., когда было собрано дополнительно 149 млрд руб. При этом в общих сборах НДФЛ, которые составляют 6,54 трлн руб., дополнительная сумма за счет лишних 2% налога составила 2,4%.

Лидерами по сборам повышенного НДФЛ стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, именно там проживает наибольшее число граждан с доходами свыше 5 млн руб. в год.

В частности Москва принесла в федеральный бюджет 78,8 млрд руб. НДФЛ, что составляет 49,4% от всех поступлений этого налога в федеральный. На четвертом месте с наибольшим количеством граждан с доходами свыше 5 млн руб. в год расположился Краснодарский край, а на пятом — Свердловская область.

Почти из 160 млрд руб., собранных за счет повышенного НДФЛ, 68,7 млрд поступило от дивидендов физлиц, превысивших 5 млн руб., следует из данных ФНС. В том числе в Москве — 28,4 млрд руб., Петербурге — 6,3 млрд, Московской области — 5,1 млрд, Свердловской области — 2,3 млрд руб.

Власти полагают, что в 2024 г. поступление НДФЛ от дополнительных 2% ставки вырастут до 176 млрд руб.

DK.RU рассказывал, что кабинет министров готовит поправки в Налоговый кодекс (НК). Первая их часть касается работы над прогрессивной шкалой подоходного налога, при этом известно, что минимальная ставка останется прежней — 13%.Нововведения планируют зафиксировать к 2030 г.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) хотят повысить:

до 15% (сейчас 13%) для доходов от 1 до 5 млн руб. в год (ок. 83–417 тыс. руб. в месяц);

до 20% (сейчас 15%) для дохода свыше 5 млн руб. в год.

Президент инвестгруппы «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган так прокомментировал инициативу властей: