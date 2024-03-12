Люди уйдут в тень, потребление снизится — Евгений Коган — о повышении налогов для физлиц

Власти хотят увеличить налоги на личные доходы россиян. Почему основное повышение должно коснуться граждан, зарабатывающих больше 30–40 млн руб. в год, а не тех, кто получает 6 млн руб. — на DK.RU.

В последнем послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости «перенастройки налоговой системы с целью обеспечения более справедливого налогообложения». Правительство страны оперативно приступило к разработке изменений.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) хотят повысить:

до 15% (сейчас 13%) для доходов от 1 до 5 млн руб. в год (ок. 83–417 тыс. руб. в месяц);

до 20% (сейчас 15%) для дохода свыше 5 млн руб. в год.

Также власти обсуждают повышение налога на прибыль до 25% с текущих 20%.

Президент инвестгруппы «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган прокомментировал грядущие изменения в налоговой сфере для физлиц в своем телеграм-канале:

— Скажу откровенно, я не в восторге от такой шкалы по одной простой причине. Люди, которые сегодня получают 6 или 7 млн руб. в год — это абсолютно не богатые люди. Это люди неплохо зарабатывающие. Их меньше полумиллиона. Но они уже будут платить по ставке 20%. Кого-то это сподвигнет, по всей видимости, так или иначе уйти в тень. Наш народ не очень любит платить.

Можно было сделать несколько по-другому. Вместо 20% сделать 16–17%. И основное повышение сделать для тех, кто зарабатывает больше 30–40 млн руб. в год. Потому что они действительно никуда не денутся, учитывая мировые тренды, и будут платить.

С другой стороны, цифровизация и большая закрытость системы помогут увеличить собираемость. Но не так, как власти планируют. А когда будет полная цифровизация — никто никуда не денется, настолько все будет прозрачно. В комплексе это сработает.

Можно сменить, конечно, налоговую юрисдикцию. Вопрос стоит в альтернативе. Мы знаем, что есть Кипр, Болгария, Дубай. Но тем, кто активно и много работает в России, просто выбора не останется.

Второй важный момент — повысит ли это социальную справедливость. Все-таки реально богатые — это те, у кого ежемесячный доход значительно более 2–3 млн руб. Там надо сделать упор. А мы дестимулируем тех, кто зарабатывает 400 тыс. в месяц.

Еще момент — подъем налогов приведет к снижению потребления. Это может повлиять на покупательную способность населения. Негативный момент.

Ранее старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин рассказал DK.RU, почему увеличение налогов и ужесточение администрирования в виде повышения штрафов в 2024 г. можно считать хорошей новостью, есть ли вероятность расширения практики «деприватизации» и конфискации имущества, в том числе, распространение этого тренда на жилье граждан.

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