Спрос на аренду складов в Екатеринбурге за год вырос на 61%, а интерес к покупке — на 54%

Предложение растет, количество доступных объектов сокращается, стоимость квадратного метра прибавила 40%. Аналитика сегментов продажи и аренды складской недвижимости.

Спрос на аренду складов в Екатеринбурге за год вырос на 61%, а интерес к покупке — на 54%. По сравнению с февралем 2023 г. в Екатеринбурге предложение в сегменте продажи складских помещений увеличилось на 20%, а количество доступных для аренды объектов сократилось на 5%. К таким выводам пришли аналитики «Авито Недвижимость», изучив динамику сегментов продажи и аренды складских помещений и сравнив показатели за февраль 2023 и 2024 гг.

В сегменте продажи складских помещений спрос по сравнению с февралем 2023 г. вырос на 15%, предложение — на 19%, а стоимость 1 кв. м — на 40% (с 11 до 16 тыс. руб. в среднем по России). Средний размер доступных для покупки складов также увеличился — с 768 до 876 кв. м.

Спрос на такую коммерческую недвижимость за год вырос в 13 из 17 городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости». Наиболее значительная динамика — в Перми и Омске: рост в 2,3 раза в каждом, в Красноярске на 76% и Ростове-на-Дону на 68%. Предложение выросло в 12 из 17 городов исследования.

Стоимость квадратного метра при покупке складских помещений снизилась в семи из 17-ти городов исследования. Цена за «квадрат» по сравнению с показателями годичной давности стала ниже в Калининграде на 54%, в Самаре на 42%, в Москве на 13%. Самые дешевые склады в пересчете на квадратные метры в феврале 2024 г. — в Волгограде (5,3 тыс. руб.) и Самаре (7,6 тыс. руб.). Наиболее высокая цена за «квадрат» зафиксирована аналитиками в Москве (164 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (85 тыс. руб.) и Тюмени (79 тыс. руб.).

В сегменте аренды складов по сравнению с февралем 2023 г. спрос вырос на четверть, а предложение сократилось на 6%. Стоимость аренды таких коммерческих помещений увеличилась на 53%, что отчасти объясняется сокращением среднего размера склада со 138 до 90 кв. м за год. Цена за объект за этот же период не изменилась.

Несмотря на сокращение количества доступных для аренды складов за год, их совокупное предложение почти в пять раз превышает то, что мы видим в сегменте продажи. Подобрать подходящее складское помещение и арендовать его проще, чем купить, во всех городах, которые попали в наше исследование. Это важно учитывать при желании быстро развивать бизнес и выходить со своими товарами в другие регионы России, — прокомментировала ситуацию Виктория Сафронова, руководитель отдела продаж «коммерческая недвижимость» «Авито».

Напомним, ранее мы писали о том, что на Среднем Урале ввели в 6,5 раза больше складов, чем годом ранее. Более 77% от общего объема построенных объектов составляют склады формата build-to-suit, когда здание строится в соответствии с требованиями конкретного заказчика, однако оплачивается только аренда. К крупнейшим проектам такого типа относятся первая и вторая фазы в «PNK парк Сибирский тракт» (135 тыс. кв. м.), распределительный центр компании X5 Group и новый корпус для Ozon (55 тыс. кв. м) в логистическом комплексе «Кольцовский».

Лидером по площади в регионе стал распределительный центр Wildberries в индустриальном парке «Про-Бизнес-Парк» — его площадь составила 180 тыс. кв. м. Он также стал единственным собственным объектом, введенным в регионе в 2023 г.

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