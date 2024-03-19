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Узбекистан приглашает на выставку Franchising&Distribution Expo

Узбекистан приглашает на выставку Franchising&Distribution Expo
Иллюстрация: UzFranchise

23-24 апреля 2024 г. в столице Узбекистана, городе Ташкенте, пройдет четвертая международная выставка Franchising&Distribution Expo Uzbekistan.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ФРАНШИЗА#СВОЕ ДЕЛО

Это уникальное мероприятие в сфере франчайзинга и дистрибуции, главным учредителем которого является Ассоциация Франчайзинга Узбекистана, выставка имеет огромное значение в развитии предпринимательства и партнерских отношений в регионе Средней Азии и стран ближнего зарубежья.

Franchising Distribution Expo Uzbekistan содействует экономическому росту Узбекистана и всей Центральной Азии, привлекая в страну бизнесменов из зарубежных стран, которые своими свежими идеями по модернизации сервиса и бизнес-процессов, предоставляют широкое поле для развития бизнеса местных предпринимателей.  

Генеральным спонсором выставки является Koch Construction. Компания имеет огромный опыт в строительной отрасли, специализируется на строительстве, электромонтажных работах, управлении проектами, возобновляемых источниках энергии и вторичном сырье.

Официальными партнерами выставки являются организация по производству окон IMZO и сеть фитнес студий Ф.Майвезера BOXING&FITNESS.

С 2022 по 2024 гг. UzFranchise провел три выставки, в них приняло участие более 10 стран, 150 компаний и свыше 10 тыс. посетителей. Участники обменивались бизнес-идеями, заключали соглашения, знакомились с потенциальными партнерами и наставниками по бизнесу. Особенно много участников прибыли из ближнего зарубежья, в том числе из Российской Федерации (77 компаний из вышеуказанного числа).

Узбекистан приглашает на выставку Franchising&Distribution Expo 1

На выставке предоставлены франшизы и дистрибуция в следующих сферах: производство и логистика, ресторанный и гостиничный бизнес, медицина, красота и здравоохранение, системные интеграторы, автоматизаторы и банки, ритейл и E-commerce, образование, недвижимость, девелопмент, строительство, ремонт и дизайн интерьера и др.

Franchising Distribution Expo Uzbekistan — выставка, которая сочетает в себе самые востребованные направления для расширения бизнеса. Два дня на территории 6.000 м будут вещать 20 экспертов в сфере франчайзинга и дистрибуции, 120 брендов будут предоставлять свои франшизы и другие деловые предложения, ожидается присутствия более 6.000 посетителей.

Узбекистан приглашает на выставку Franchising&Distribution Expo 2

На выставке предприниматели и инвесторы других стран могут получить фактическое представления о перспективах рынка франчайзинга и дистрибуции Узбекистана и стран СНГ.

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Автор: Мария Смирнова
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