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Heinz продала бизнес по производству детского питания компании «Черноголовка»

Heinz продала бизнес по производству детского питания компании «Черноголовка»
Иллюстрация: Heinz Baby в России во ВКонтакте

После сделки «Черноголовка» получила два комбината в России. На протяжении полугода российская компания сможет использовать бренд Heinz, после чего его выведут из продажи.

#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ

Производитель напитков и снеков «Черноголовка» закрыл сделку по покупке российского бизнеса детского питания у американской Kraft Heinz, пишет РБК.

Покупателем выступила холдинговая компания группы — АО «Аквалайф ресурс», в ее собственность перешли два комбината: в Иваново и Георгиевске (Ставропольский край), которые ранее занимались производством детского питания под брендом Heinz.  Сумма сделки не раскрывается.

Гендиректор группы «Черноголовка» Наталия Сахнина рассказала, что на протяжении полугода комбинаты продолжат выпускать продукцию под маркой Heinz, после чего бренд исчезнет с полок. Вместо него «Черноголовка» выпустит на рынок новую марку детского питания:

Этой весной «Черноголовка» выпустит на рынок новый бренд, который будет представлен партнерам и торговым сетям. Сейчас «Черноголовка» видит свою задачу в том, чтобы развивать ассортимент прежде всего в категориях первого прикорма. Мы также планируем запустить производство детских снеков и инновационную категорию готовых блюд, — добавила гендиректор.

Сообщается, что все рабочие места на комбинатах в Иваново и Георгиевске будут сохранены.

DK.RU рассказывал, что договоренности о продаже бизнеса Kraft Heinz с компанией «Черноголовка» были достигнуты весной 2023 г. Американский производитель оценивал свой бизнес детского питания в РФ в 2,5-3 млрд руб. При этом Kraft Heinz не планирует продавать российский бизнес по производству соусов и кетчупа.  

Компания «Черноголовка» выпускает безалкогольные напитки, снеки, сладости под марками Fantola, «Байкал», Turbo Energy, «Савинов» и «Любятово». Летом 2023 г.  «Черноголовка»  закрыла сделку по покупке 100% производителя чипсов Pringles в Росси., сообщал DK.RU

Автор: Екатерина Круглова
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