Прием заявлений в первые классы начнется через две недели. Что изменилось для родителей?

Мэрия опубликовала новый список школ и адресов, прикрепленных к ним. В этом году появилась новая категория льготных граждан при зачислении в первый класс.

В Екатеринбурге обновили списки школ и адресов, которые к ним прикреплены. В обновленный список вошли адреса домов, введенных в эксплуатацию в 2023–2024 гг. Плюс с 1 сентября 2024 г. в городе откроют две новые школы: № 133 в Академическом районе (улица Академика Ландау, строение 39б) и № 300 «Перспектива» в Чкаловском районе (улица Рощинская, 23). Адреса, закрепленные за этими школами, тоже внесли в обновленный документ. Полный список адресов опубликован на сайте мэрии.

Кроме того, дети участников специальной военной операции на Украине смогут попасть в первые классы школы Екатеринбурга вне очереди. О новой льготной категории рассказал директор департамента образования администрации уральской столицы Константин Шевченко.

В этом году появилась одна льготная категория, которая имеет внеочередное право записи — дети военнослужащих, дети граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, дети сотрудников, погибших или умерших при выполнении задач СВО. Зачисление этих категорий граждан детей происходит в первую волну, — заявил Константин Шевченко.

Ранее к льготным категориям были причислены дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, полиции, военнослужащих и добровольцев, сообщает JustMedia.

Запись детей в первые классы начнется в полночь 1 апреля. Основной период продлится до 30 июня. С 6 июля по 5 сентября пройдет период зачисления первоклассников на свободные места.

23 марта в 158 школах города, в которые будет вестись набор первоклассников, пройдет день открытых дверей.

Напомним, что прием детей в первые классы начнется с 1 апреля. Начиная с 18 марта родители смогут заполнить черновики заявлений о приеме в первый класс и сохранить в личном кабинете. Эта информация появилась на портале Госуслуги. Ее же е1.ru подтвердили в администрации Екатеринбурга.

Сам прием заявлений стартует 1 апреля. Проходить он будет в два этапа:

в период с 1 апреля по 30 июня родители смогут выбрать школу по месту регистрации ребенка (за каждым домом может быть закреплена одна или несколько школ);

в период с 6 июля по 5 сентября можно будет написать заявление о приеме в школу не по прописке, на свободные места.

Помимо портала Госуслуг, заявление о приеме в школу можно будет подать в МФЦ, Центрах муниципальных услуг и непосредственно в школе.

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