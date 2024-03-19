Федеральный экс-чиновник и банкир Марина Ракова осуждена на пять лет

Суд поставил точку в громком уголовном деле экс-замминистра просвещения, вице-президента Сбера Марины Раковой о хищении более 40 млн руб. из бюджета. На скамье подсудимых оказались еще шесть человек.

Бывший замминистра просвещения Марина Ракова приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве. Бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (российско-британский частный вуз «Шанинка») Сергей Зуев — к четырем годам условно. Также Раковой назначили штраф в 900 тыс. руб., взыскали с нее 2,8 млн руб. в пользу РАНХиГС и лишили права занимать должности на госслужбе сроком на 2,5 года. Приговор огласил Никулинский районный суд Москвы, сообщает РБК.

Судья Алексей Бобков оставил Ракову на свободе до вступления приговора в силу. Известно, что суд зачтет срок пребывания под стражей в период с 6 ноября 2021 г. по 3 ноября 2022 г. как один день пребывания в СИЗО за полтора дня пребывания в колонии общего режима. А период ее нахождения под запретом определенных действий — как два дня за один день пребывания в колонии общего режима.

Зуев с 2011 по 2023 гг. возглавлял «Шанинку», а также занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС. По версии следствия, Ракова вступила с ним в сговор с целью хищения бюджетных средств.

Суд также вынес решение в отношении Евгения Зака и Максима Инкина — бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования, гражданского мужа Раковой Артура Стеценко, исполнительного директора «Шанинки» Кристины Крючковой и экс-директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ивана Федотова. Зак получил четыре года шесть месяцев лишения свободы условно и 700 тыс. руб. штрафа, Инкин — 3,5 года условно, Стеценко — три года условно, Федотов — три года условно, Крючкова — три года условно и 300 тыс. руб. штрафа.

По версии следствия, Ракова похитила 21,2 млн руб., выделенных на федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование» в 2019-2020 гг. Тогда между «Шанинкой», являвшейся исполнителем, и Фондом новых форм развития образования были заключены два договора. Но выполненные по ним работы, считает следствие, не соответствовали техническим заданиям.

Еще 20,3 млн руб., по данным следствия, были похищены через фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук (ИОН). Девять миллионов рублей похитили при фиктивном трудоустройстве помощника Марины Раковой Андрея Саака и ее гражданского мужа Артура Стеценко в Федеральный институт развития образования при той же академии.

Пост заместителя министра просвещения Марина Ракова заняла в октябре 2018 г., ее назначил тогдашний председатель правительства Дмитрий Медведев. В этой должности до 2020 г. она администрировала национальный проект «Образование». В 2020 г. Ракова перешла на работу в Сбербанк, став вице-президентом и главой дивизиона «Цифровые образовательные платформы». В Сбере она проработала до октября 2021 г., когда была арестована, сообщал DK.RU.

Несколько месяцев экс-чиновница находилась СИЗО, затем суд изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. Выйдя из изолятора, Ракова устроилась на работу в Агентство стратегических инициатив.

Изначально фигурантом по этому делу проходил также ректор РАНХиГС Владимир Мау. В октябре 2022 г. стало известно, что обвинения с него сняты. А в январе 2023 г. он был освобожден от должности главы вуза «в связи с состоянием здоровья».

DK.RU подробно следил за тем, как разивалось уголовное дело Марины Раковой — все эпизоды доступны в нашей хронике.