Превратятся в «кирпичи». Apple и Google могут отключить все свои смартфоны в России

Американские корпорации пойдут на блокировку смартфонов в исключительном случае. Пользователи Apple в этом случае рискуют потерять все личные данные, хранящихся на устройствах.

Американские корпорации Google и Apple имеют техническую возможность отключить все свои смартфоны в России, пишет РБК со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.

По словам Кузьменко, после блокировки гаджеты превратятся в «кирпичи», однако эксперт полагает, что корпорации не пойдут на такой шаг из-за огромного репутационного ущерба:

Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства. У техники Apple этот механизм намного более продвинутый, чем у конкурентов Google, но и там и там пользователи столкнутся с серьезными проблемами.

При этом пользователи Apple после блокировки рискуют потерять все личные данные, хранящихся на устройствах. Владельцы Android также не смогут разблокировать устройства, но у них будет возможность восстановить данные.

В Роскачестве полагают, что обе компании пойдут на блокировку устройств только в исключительной или безвыходной ситуации:

Во-первых, при приобретении современных смартфонов для широкого использования на них не указано, для какой страны конкретно он произведен, и в лицензионном соглашении, с которым пользователь априори соглашается при покупке устройства, что у компании Apple, что у Google нет подобных условий для блокировки. Во-вторых, если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что Apple и Google могут оставить россиян без возможности использовать iPhone и смартфоны под управлением Android, если такое распоряжение поступит от властей США:

В случае, если военный конфликт перейдет на совершенно иную стадию и ставки будут повышены до предела — я говорю про то, что некоторые эксперты называют Третьей мировой войной, — тогда допускаю, что Apple отключит все айфоны в России, а Google отключит непрошитые телефоны на Android, — сказал депутат.

Ранее DK.RU рассказывал, что многим российским чиновникам запрещают пользоваться iPhone, правило распространяется на ряд государственных ведомств и бюджетных учреждений. Чиновники обязаны отказаться от iPhone, поскольку эти гаджеты наиболее подверженны взлому и шпионажу со стороны западных специалистов.

Для рабочих коммуникаций чиновникам приходится пользоваться кнопочными телефонами или смартфонами с ОС Android, ее китайскими аналогами или ОС «Аврора» — разработкой дочки «Ростелекома».

Летом 2023 г. ФСБ объявила, что вместе с ФСО России вскрыла «разведывательную акцию американских спецслужб», проведенную с использованием техники Apple. Полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, рассказывали в ФСБ.