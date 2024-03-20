Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на право благоустроить парк «Уралмаш»

Летний парк «Уралмаш», расположенный в Орджоникидзевском районе города, будет благоустраивать победитель аукциона. Стоимость контракта — более 175 млн руб.

Парк находится в границах улиц Машиностроителей — Красных Борцов — Кировградская. Его площадь составляет 6,6 га. На реализацию проекта преображения территории отводится два года в период с 2024 по 2026 гг.

Напомним, что в 2023 г. проходило голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в нем приняло участие 140,5 тыс. чел., порядка 10% взрослого населения жителей Екатеринбурга. Но горожане не смогли преодолеть установленный Минстроем РФ порог голосования для получения федеральных средств, который составлял 25% от численности жителей муниципалитета старше 14 лет. Требовалось 260 тыс. голосов, поэтому город не смог претендовать на получение федеральных денег.

Больше всех голосов набрал летний парк «Уралмаш», за его благоустройство высказалось 85,37 тыс. чел. (61% от общего числа участников голосования). Летом 2023 г. городские власти пообещали, что в 2024 г. муниципальный бюджет выделит деньги на начало работ по благоустройству парка.

Как ранее сообщал DK.RU, Тамара Благодаткова, председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, рассказала, что инфраструктуру для парка выбрали после голосования горожан.

В летнем парке уже появилось освещение, туалеты, работает колесо обозрения и фудкорт. Планируется установить новые аттракционы и организовать новые локации для отдыха: автодром, детскую игровую площадку, веревочный парк, дорожка для бега по периметру парка, а также систему видеонаблюдения.

Победителю аукциона необходимо будет проложить асфальтированные тротуары, провести озеленение, обустроить площадки для воркаута, для игры в волейбол и баскетбол, установить столы для настольного тенниса. В парке должны появиться новые малые архитектурные формы - скамейки, урны, велопарковки. На входе требуется разместить арку в стиле 1950-х годов.

Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок.

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