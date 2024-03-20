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После 18 ЭкоПунктов в Екатеринбурге открыли первую ЭкоСтанцию

После 18 ЭкоПунктов в Екатеринбурге открыли первую ЭкоСтанцию
Иллюстрация: «Уралвторма»

В Чкаловском районе Екатеринбурга в рамках национального проекта «Экология» открыли ЭкоСтанцию по приему у населения твердых отходов для дальнейшей переработки.

#НОВОСТИ

Объект включен в территориальную схему движения отходов, которую формирует министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Подобные ЭкоСтанции позволяют вовлекать большее количество граждан в раздельный сбор мусора. В ближайшей перспективе в Екатеринбурге откроются еще несколько аналогичных пунктов. Все они будут расположены в шаговой доступности от крупных жилых комплексов, — отметил заместитель областного министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.

Для дальнейшей переработки ЭкоСтанция будет принимать пластиковые бутылки, крышки, контейнеры для готовых блюд, крышки от стаканчиков для горячих напитков, бумажные стаканчики для горячих напитков, макулатуру (бумагу, картон, книги, журналы, тетради) и алюминиевые банки.

Идея была реализована тремя уральскими копаниями.  

Наши компании неслучайно объединили свои усилия. Изначально с инициативой выступила «Жизньмарт». «Уралвторма» предложила перерабатывать собранные отходы в сырье, пригодное для вторичного использования. А «Умная SREDA» — создавать из него износостойкую уличную мебель. Наши скамейки и урны из пластика уже установлены во многих районах Екатеринбурга и в других городах области. Мебель похожа на деревянную, но служит дольше и не боится вандалов, — рассказал генеральный директор компании «Умная SREDA» Михаил Кичигин.

Одна ЭкоСтанция может собирать до пяти тонн отходов в месяц.

Первая локация расположена по адресу: ул. Чайковского, 82 «А», режим работы пн-пт: 10:00-17:00, сб: 11:00-15:00.

До конца 2024 г. планируется открыть еще как минимум четыре станции в Екатеринбурге, в т.ч. в центре города, в Ботаническом микрорайоне и в Академическом районе. 

Ранее DK.RU рассказывал, что власти Свердловской области планируют сократить объем отходов, направляемых на захоронение, в два раза. Для этих целей регион получит из федерального бюджета более 100 млн руб. на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора — Минприроды РФ одобрило заявку губернатора Евгения Куйвашева.

Также поддержку на федеральном уровне получила екатеринбургская компания, которая развивает в городе систему раздельного сбора и переработки отходов. Российский экологический оператор и «Смарт рециклинг» договорились о совместном развитии проекта, который поможет жителям научиться сортировать отходы и снижает объем ТКО, вывозимых на полигоны.

Автор: Мария Смирнова
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