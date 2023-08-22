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Федерация выделит Свердловской области деньги на решение мусорного вопроса

Федерация выделит Свердловской области деньги на решение мусорного вопроса
Иллюстрация: DK.RU

Заявка региона была одобрена Минприроды РФ, в область направят более 100 млн руб. на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.

#НОВОСТИ

Свердловская область получит из федерального бюджета более 100 млн руб. на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Минприроды РФ одобрило соответствующую заявку главы региона Евгения Куйвашева.

Все заявки подали 38 регионов, одобрили 20 из них. Свердловские власти, напомним, планируют сократить объем отходов, направляемых на захоронение, в два раза. В процессе внедрения раздельного сбора мусора участвуют уже 54 свердловских муниципалитета.

За последние три года регион получил на решение вопроса из федерального бюджета 162,5 млн рублей, на средства закуплены более 10 тыс. контейнеров для раздельного сбора ТКО.

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Напомним, в тюле стало известно, что в регионе планирую производить топливо из мусора. Такой участок должен появиться на новом мусорном полигоне «Екатеринбург-юг», площадку для которого выбирают власти региона. Рассматриваются Сысертский, Белоярский и Березовский городские округа.

Кроме того, к осени должна завершиться рекультивация Широкореченского полигона. Свалка, на которой хранилось 6 млн кубометров отходов, уже превратилась в травяной холм. Преображение обошлось в 500 млн руб. Средства на рекультивацию поступили из федерального бюджета.

Ранее DK.RU сообщил, что власти Екатеринбурга не хотят закрывать другой мусорный полигон-долгожитель — «Северный». Он работает с 1968 г. И ему просто нет замены.

Автор: Александра Клименко
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