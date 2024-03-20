Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.03
92,22
100,10
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Киноконцертный театр «Космос» капитально отремонтируют к 2035 г.

Киноконцертный театр «Космос» капитально отремонтируют к 2035 г.
Иллюстрация: ККТ «Космос»

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков рассказал о планах капитального переустройства ККТ «Космос».

#НОВОСТИ

По его словам, капремонт в здании не проводился 20 лет, в настоящее время специалисты анализируют состояние конструкций. В ближайшие два года, к 2026-му, в кинотеатре заменят вентиляцию и пожарную сигнализацию. Проектную документацию планируют подготовить к 2025 г., после этого начнется масштабная реконструкция здания и сцены. Полный объем работ рассчитан на 10 лет, до 2035 г.

В следующем году появится проектная документация, где будут выделены основные проблемы. Потом будем двигаться к капитальному ремонту, — сказал Илья Марков.

ККТ «Космос» был открыт в Свердловске в 1967 г., его вместимость составляла 2386 зрителей. В 1999 г. театр был закрыт по требованию противопожарной службы, в 2003  снова начал функционировать после внешней и внутренней реконструкции. Количество мест в большом зрительном зале было сокращено до 1886, дополнительно появились два малых зала по 126 мест каждый.

В 2017 г.  ККТ «Космос» пытались поджечь: во входную группу кинотеатра въехал УАЗ и житель Ирбита Денис Мурашов бросил в здание «коктейль Молотова». DK.RU подробно рассказывал об этом инциденте. Во время допроса поджигатель заявил полиции, что таким образом он выступил против выхода в прокат фильма «Матильда».

В 2020 г. муниципалитет заявил о намерении изменить формат работы ККТ «Космос» в связи с его убыточностью. Ранее по этой же причине власти закрыли старейший в городе кинотеатр «Салют», напоминает JustMedia.ru.

Как сообщал DK.RU после этого в здании ККТ «Космос» открылся ресторан «Сыроварня», а позже — элитные бани, загоревшиеся спустя неделю после приема первых посетителей.

Автор: Мария Смирнова
Самое читаемое
  • Ежедневно выбывает 20 поездов. У РЖД проблемы с ремонтом локомотивовЕжедневно выбывает 20 поездов. У РЖД проблемы с ремонтом локомотивов
  • Опубликованы предварительные результаты выборов президента РФ в Свердловской областиОпубликованы предварительные результаты выборов президента РФ в Свердловской области
  • Дорогие автомобили, запчасти, лизинг. Грузоперевозчики отказываются от парков фурДорогие автомобили, запчасти, лизинг. Грузоперевозчики отказываются от парков фур
  • Явка — 50%+, зеленка и досмотры: как проходят выборы президента в Екатеринбурге?Явка — 50%+, зеленка и досмотры: как проходят выборы президента в Екатеринбурге?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.