Пожар в новых банях в центре Екатеринбурга потушили за час

В пятницу утром загорелись проработавшие всего неделю бани в ККТ «Космос». Огонь успел захватить 20 кв.м., обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня, 15 декабря, утром в Екатеринбурге загорелись новые элитные бани в центре города, в здании ККТ «Космос». Огонь вспыхнул в 8.35, к 9.43 его потушили. В ГУ МЧС Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 20 кв.м., на пожар выезжали 38 спасателей. Сведений о пострадавших нет, люди из здания эвакуировались самостоятельно, до приезда спасателей.

Отметим, бани открылись только неделю назад, 10 декабря. В заведении оборудованы общая парная и три парные с местами, души, зона отдыха со стогами сена.

Согласно информации на сайте, попариться в «Космосе» в выходные, праздники и вечером составляет 999 руб. за два часа, в будние дни 699 рублей. Открытием бань занимались команда рестораторов, владельцы «Высоты 5642» и «Сыроварни». Равными долями по 45% компании владеют Олег Телепов и Дмитрий Чечулин, еще 10% принадлежит Оксане Жуйковой. По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Бани Космос» была учреждена в марте 2021 года, по итогам 2022 г. ее убыток составил 22 млн руб.

Ранее DK.RU сообщал, что на месте «Зимнего сада» в Космосе откроется грузинский ресторан. Его директором и учредителем выступает руководитель двух ресторанов «Своя компания».

«Зимний сад» — ресторан с 20-летней историей — закрылся в сентябре этого года. В конце 1990-х он был одним из главных мест города, где любили отдыхать бандиты. Интерьер заведения был выдержан в классическом стиле: колонны, лепнина, люстры, позолота, портьеры и мебель.