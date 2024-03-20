«Маски-шоу» в БЦ Clever Park: силовики «взбодрили» налогоплательщиков

20 марта представители ФСБ провели выборочные обыски офисов в бизнес-центре «Клевер Парк» в Парковом микрорайоне Екатеринбурга.

Утром в Clever Park появились вооруженные автоматами люди в военной форме, которые представились сотрудниками ФСБ, и несколько человек в штатском. Силовики заблокировали доступ на этажи и в помещения сотрудникам и посетителям. Выборочные обыски прошли на разных этажах в двух зданиях комплекса — на улице Ткачей, 23 и 25, в одном из офисов был болгаркой вскрыт сейф.

По неподтвержденным данным, обыски связаны с уклонением отдельных компаний-арендаторов от уплаты налогов. В пресс-службе свердловского УФСБ не стали комментировать ситуацию.

Да ничего, собственно говоря, не произошло, они к нам каждый год приходят, просто журналисты об этом не знают. А на этот раз арендаторы из рекламной компании сообщили в одно новостное агентство, вот и раздули. В таких случаях сотрудники ФСБ никогда не говорят, к кому именно пришли, что именно хотят. У них ордер на обыск в здании вообще, поэтому проверяют все офисы подряд. Выборы закончились, вот они и решили взбодрить налогоплательщиков, — прокомментировала ситуацию ЕАН директор бизнес-центра Елена Нескашина.

Ранее DK.RU рассказывал, что ФНС начала применять скоринг для контроля за компаниями, которые работают с самозанятыми, и выявлять случаи снижения налогов.

Также до 28 января 2024 г. крупный бизнес должен был заплатить налог на сверхприбыль. Выплаты обязаны были произвести компании, которые показывали положительный финансовый результат на протяжении нескольких лет.