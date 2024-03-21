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Правительство отменило мораторий на проверки ИТ-компаний. С кого начнут?

Правительство отменило мораторий на проверки ИТ-компаний. С кого начнут?
Автор фото: Андрей Гордеев . Иллюстрация: Ведомости

У Федеральной антимонопольной службы накопилась масса претензий к «Яндекс.Такси», Wildberries и Ozon, однако до сих пор никаких мер ведомство принять не могло из-за действия моратория на проверки.

#ПРОВЕРКИ#НОВОСТИ

Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний, они возобновятся уже 28 марта 2024 г., пишут «Ведомости» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Такое решение власти приняли, поскольку ФАС получает множество жалоб от представителей малого и среднего бизнеса, а также от потребителей, на «цифровых гигантов» в сфере ИТ. 

Согласно сообщению ФАС, снятие моратория на проверки коснется не всей отрасли, а лишь нескольких ИТ-компаний:

Снятие моратория затронет организации с выручкой свыше 2 млрд руб., которые обладают цифровой платформой, доля сделок на которой между покупателем и продавцом составляет более 35% от всех транзакций на данном рынке, — говорится в сообщении.

В первую очередь проверки будут проводить по статье 10.1 ФЗ «О конкуренции», которая предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, владеющих цифровой платформой, уточнили в Минцифры. 

Ранее, как рассказывал DK.RU, ФАС признавал доминирующими на рынке «Яндекс.Такси», Wildberries и Ozon. В январе 2024 г. ФАС установила, что Wildberries и Ozon являются монополистами рынка маркетплейсов, их суммарная доля составляет около 80%. В ведомстве добавляли, что постоянно получают жалобы от потребителей и компаний МСП:

Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов. 

Что касается «Яндекс.Такси», то у ведомства накопилась масса претензий к сервису, которые касаются формирования цен на поездки, а также размера комиссий для водителей. В ФАС рассказали, что в 2023 г. им поступило больше 300 жалоб на сервис «Яндекс GO».

Автор: Екатерина Круглова
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