В Екатеринбурге запустят масштабную реформу транспорта стоимостью 13 млрд руб.

Городские власти рассчитывают, что реформа позволит решить проблемы с перебоями в работе общественного транспорта. Автовладельцев ждет кратное увеличение числа платных парковок.

Идея проведения кардинальной реформы была озвучена в конце февраля на закрытой встрече вице-мэра Рустама Галямова (отвечает за общественный транспорт) с руководителями фирм-перевозчиков. На ее проработку потребовалось меньше месяца.

Изменения будут запущены в третьем квартале 2024 г. Они коснутся следующих аспектов:

Мэрия перейдет на брутто-контракты с перевозчиками

Сейчас перевозчики получают деньги из бюджета за количество перевезенных пассажиров, с августа им будут платить из бюджета за пройденный километраж. По мнению властей, это должно стабилизировать регулярность выхода транспорта на все маршруты, включая те, где пассажиропоток маленький.

По словам Рустама Галямова, 55% перевозок в Екатеринбурге — частные. Имея выручку с билетов, перевозчики выводят большинство машин и персонала на популярные маршруты, а на невыгодных ездят по 1–2 автобуса.

При переходе на брутто-контракты не будет задачи перевезти пассажиров, а будет задача проехать то количество раз, какое описано в техническом задании. Это конкурсная процедура. Регулярность, график движения будут прописаны в конкурсе», — подчеркнул чиновник (цитата по JustMedia.ru).

Выручка от продажи билетов пойдет в бюджет города.

Парк автобусов обновят. Оплата будет безналичной

Перевозчиков обяжут обновить автобусы в течение двух лет. Согласно расчетам чиновников, потребуется порядка 400 новых автобусов. В них установят валидаторы, таким образом оплата проезда станет полностью безналичной. Штрафы для безбилетников повысят со 100 руб. до 2,5 тыс. руб.

Появятся дополнительные полосы для общественного транспорта

Сейчас в Екатеринбурге 17 выделенных полос для общественного транспорта общей протяженностью 23 км. В ближайшие два года введут еще 42 участка (20 км). Трамвайные линии будут огорожены.

Вырастет число платных парковок

Сейчас в городе 2,9 тыс. платных парковок. В мэрии планируют постепенно увеличить их число до 17 тыс. Вырастет число локаций, где запрещена стоянка. Платного въезда в центр города не будет.

Стоимость транспортной реформы составит примерно 13 млрд руб. Основные средства будут выделены из областного бюджета, часть денег даст город. По словам вице-мэра, на первом этапе реформа будет убыточной, когда пассажиропоток вырастет, перевозки станут рентабельнее.

Напомним, перед Новым годом мэрии пришлось погасить долги «Гортранса». «Гортранс» — самое убыточное муниципальное предприятие Екатеринбурга. В 2022 г. его убыток составил 237 млн руб., в 2021 г. — 60 млн руб., сейчас — 118 млн руб. В октябре 2023 г. мэрия выделила предприятию субсидию в 100 млн руб. на погашение задолженности перед «Екатеринбургэнергосбытом».

В настоящий момент на балансе «Гортранса» находятся 454 автобуса, 451 трамвай и 217 троллейбусов. Эти мощности позволяют обслуживать 32 автобусных, 23 трамвайных и 15 троллейбусных муниципальных маршрутов.

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