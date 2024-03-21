В Свердловской области сожгли колонию общего режима

Исправительная колония № 62 была основана в 1938 году. За несколько десятилетий деревянные здания пришли в негодность. И ГУФСИН предпочла от них избавиться при помощи огня.

В Ивделе сгорела исправительная колония общего режима № 62. Пожар был согласован с МЧС и контролировался. Таким образом ГУФСИН решила избавиться от построек времен ГУЛАГа.

Сегодня ликвидируют одно здание, работы проходят под контролем другой колонии — ИК-63, на ней лежит материальная ответственность. Мы просто убираем здание, процесс идет с прошлого года, оттуда давно вывезли все, в том числе мебель. Эти здания сгнившие, они были построены еще во времена ГУЛАГа. Только в прошлом году ликвидировали четыре колонии, — прокомментировал глава пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко (цитата по E1.RU).

Напомним, что Свердловская ФСИН признала убыточной и решила ликвидировать исправительную колонию №62 в 2023 г. Она была рассчитана на содержание около 1500 осужденных. На ее территории работали пилорама, швейный цех и хозяйственный двор с огородом и скотом.

В 2019 г. в районе прекратила работу одна из самых закрытых свердловских колоний — ИК-58, более известная как «Черный беркут». Здесь отбывали наказание приговоренные к исключительной мере наказания и пожизненному сроку лидеры организованных преступных групп, профессиональные киллеры, маньяки и насильники. Один из самых знаменитых «сидельцев» — Владимир Криштопа, которого называют последователем маньяка Чикатило.

Местные бизнесмены считают, что «Черный беркут» можно использовать для привлечения туристов в регион. По их мнению, он может стать уральским «Алькатрасом».

Ивдельский район, некогда возглавлявший Свердловскую область по количеству действовавших исправительных учреждений, сегодня лидирует по числу ликвидированных за последние годы колоний. Когда-то система ИвдельЛАГа насчитывала 57 лагерных подразделений. Сейчас осталось только одно.