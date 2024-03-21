Сбер возглавил рейтинг «100 надежных банков РФ». Кто оказался в аутсайдерах?

В топ-10 вошли не только крупнейшие российские банки, но и «дочки» иностранных банков с рейтингами по национальной шкале ААА. Часть крупнейших российских банков остались за пределами топ-15.

Forbes после двухлетнего перерыва опубликовал рейтинг «100 надежных банков России». Авторы рейтинга напоминают, что в последний раз составляли такой список в феврале 2022 г., за неделю до начала событий на Украине:

Концу февраля — началу марта 2022 г. говорить о надежности в российском банковском секторе можно было лишь с известной долей условности: каскад санкций против крупнейших банков, отзыв рейтингов кредитоспособности от зарубежных агентств, закрытие отчетности, набеги вкладчиков и обвал курса национальной валюты не вселяли оптимизма, — говорят авторы рейтинга.

Сегодня ситуация кардинально отличается, банковская российская система в отличной форме, говорят эксперты, а 2023 г. сектор закончил с максимальной в истории чистой прибылью — 3,3 трлн руб.

Вместе с тем авторы рейтинга отмечают, что даже банки из первой сотни по активам не застрахованы от отзыва лицензии. Как рассказывал DK.RU, в феврале 2024 г. была отозвана лицензия у Киви Банка.

При составлении рейтинга Forbes ориентировался на оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ: АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. Их оценки отражают кредитоспособность российских банков в рублях.

Первое место в рейтинге «100 надежных банков России» занял Сбер. По итогам 2023 г. банк получил рекордную годовую чистую прибыль в размере 1,508 трлн руб. Активы банка составляют 51,38 трлн руб., а капитал – 6,27 трлн руб.

Второе место у ВТБ , который имеет активы 26,270 трлн руб. Замыкает тройку «Росбанк» с активами 2,167 трлн руб.

Эти банки имеют высшую степень надежности в национальной валюте, им присвоено *****. Причем в топ-10 вошли не только крупнейшие российские банки, но и «дочки» иностранных банков с рейтингами по национальной шкале ААА.

С 4 по 10 место в рейтинге расположились как раз в основном «дочки» иностранных банков: Райффайзенбанк (1,98 трлн руб.), банк «Юникредит» (1,12 трлн руб.), Ситибанк (0,59 трлн руб.), «ИНГ банк» (0,09 трлн руб.), «Дойче банк» (0,06 трлн руб.), «Тойота банк» (0,06 трлн руб.) и «Эм-Ю-Эф-Джи банк» (0,06 трлн руб.).

100 надежных банков. Рейтинг Forbes — 2024:

Газпромбанк с активами 15,91 трлн руб. расположился на 18-м месте, Альфа-банк с активами в 8,6 трлн руб. занял 19-е место в рейтинге надежности. Россельхозбанк, активы которого составляют 4,78 трлн руб., занял 21-ю строчку рейтинга, «Тинькофф банк» с активами 2,16 трлн руб. расположился на 31-м месте. Все эти банки имеют надежность ****.

Стоит отметить, что на последних строчках рейтинга находятся АКБ Авангард, Генбанк, Банк Национальный стандарт, Прио-Внешторгбанк и МБА-Москва. Авторы рейтинга присвоили им категорию *, эти финансовые учреждения уязвимы к неблагоприятным внешним факторам.

Ранее «Эксперт РА» поделился прогнозом, в котором сказано, что в 2024 г. с российского рынка может уйти около 15 банков. Около половины банков уйдут с рынка из-за отзыва лицензий, все остальные либо добровольно сдадут лицензию, либо пойдут на реорганизацию, сообщал DK.RU.