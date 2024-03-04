15 российских банков могут прекратить деятельность в 2024 г. Кто под ударом?

Отзывы лицензий могут коснуться банков за пределами топ-100 по размеру активов. Вкладчики и клиенты могут по определенным сигналам понять, что у банка скоро отзовут лицензию.

По прогнозу «Эксперт РА», в 2024 г. с российского рынка может уйти около 15 банков, пишет РБК. Директор агентства по банковским рейтингам Ксения Якушкина отметила, что около половины банков уйдут с рынка из-за отзыва лицензий:

Все остальное — прочие причины: добровольная сдача лицензий, плановая реорганизация, сделки M&A, — перечислила она.

По мнению аналитиков «Эксперт РА», отзывы лицензий могут коснуться в основном банков за пределами топ-100 по размеру активов, поскольку их бизнес не имеет «сильных точек роста» и они больше подвержены рискам регулирования и надзора:

Наибольшее снижение финансового результата в этом году продемонстрируют средние банки (с 11-го по 100-е место по активам) — они заработают 0,5 трлн руб., что на 28,6% ниже уровня 2023 г., — говорится в обзоре.

«Эксперт РА» также ждет продолжения реорганизаций банков в связи с поиском синергии от слияния активов, принадлежащих в ряде случаев одному собственнику. Кроме того, возможны точечные сделки по приобретению «дочек иностранных банков».

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили рассказала «Прайм», что вкладчики и клиенты банка могут по определенным сигналам понять, что в скором времени у кредитной организации отзовут лицензию:

Если в отношении коммерческого банка выносится предупреждение мегарегулятора — это тревожный сигнал. Безусловно, это не гарантия скорого банкротства. Но если предупреждение выносится не в первый раз и касается легализации преступных доходов, лучше закрыть счет в такой кредитной организации.

Еще одним тревожным сигналом, по словам эксперта, является агрессивная реклама банковских продуктов на условиях значительно выгоднее рынка. Это может быть признаком проблем с ликвидностью.

На 1 января 2024 г. в России работало 360 банков. В начале года ЦБ возобновил применение крайних надзорных мер после длительной паузы. Как рассказывал DK.RU, 21 февраля регулятор отнял лицензию КИВИ (QIWI) Банк, который занимал 89 место по размеру активов, 28 февраля лицензии лишился небольшой региональный банк «Гефест».

Оба банка лишились лицензии из-за несоблюдения антиотмывочного законодательства, а также нарушений законов, регулирующих банковскую деятельность. ЦБ отмечал, что будет особенно внимательно следить за банками, которые проводят высокорискованные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.

Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин объяснил, что два отзыва лицензий подряд — это не начало новой расчистки сектора:

Это точечная мера, вот так получилось. Мы полтора года ждали не потому, что у нас был какой-то мораторий введен. Никто поводов не давал. А тут накопились претензии, — пояснил он.

Последний раз ЦБ отзывал лицензию летом 2022 г., всего в тот год три банка и некредитных организации лишились лицензии, затем на протяжении 1,5 лет крайние меры со стороны регулятора не применялись. Пик отзывов лицензий пришелся на 2016 г.— тогда лицензий лишились 97 банков. Затем в 2018 г. еще 60 банков принудительно ушли с рынка, после чего глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что основная работа по оздоровлению банковского сектора завершена.

«Эксперт РА» также уверен, что прибыль банковского сектора в 2024 г. сократится на 13% с рекордных 3,3 трлн руб. до 2,8 трлн руб.

Процентные и комиссионные доходы банков снизятся, особенно в розничном сегменте, из-за более жесткого регулирования со стороны ЦБ. Стоимость риска для банков, а значит, и отчисления в резервы могут вырасти из-за «постепенного вызревания» кредитов. Фактором риска останется потенциал возникновения сложностей в цепочках ВЭД или вторичных санкций против отдельных партнеров-нерезидентов, — сказано в исследовании.

Ранее крупнейшие банки РФ ракрыли размер чистой прибыли по итогам 2023 г. Как сообщал DK.RU, у Сбера размер чистой прибыли по МСФО превысил 1,5 трлн, что в пять раз больше показателей 2022 г. ВТБ в отчетности по итогам 2023 г. сообщил о рекордной в истории группы чистой прибыли — 432,2 млрд руб.