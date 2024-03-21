«Новые регионы» собрали в 2023 г. более 122 млрд руб. Из чего они складываются?

Самая большая доля пришлась на НДФЛ. Налог на прибыль компаний в 3,5 раза меньше, что неудивительно — хозяйственная деятельность в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях затруднена.

С января прошлого года четыре региона, присоединенные к России в сентябре-2022, — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области — перешли на нормы налогового законодательства России. Федеральная налоговая служба (ФНС) озвучила итоговые цифры налогов, которые были собраны в этих регионах в 2023 г.

Совокупный объем налоговых и неналоговых доходов, администрируемых ФНС, там сложился на уровне 122,4 млрд руб. за год, а страховых взносов было собрано еще на 88 млрд руб., сообщает РБК. Из 122 млрд налоговых/неналоговых платежей около 30,5 млрд руб. ушло в федеральный бюджет, остальное пополнило бюджеты самих регионов.

Общие доходы бюджетов четырех регионов в 2023 г. составили 653 млрд руб., из которых 539 млрд пришлось на межбюджетные трансферты, приводит издание цифры, озвученные госпорталом «Электронный бюджет».

Основную часть налоговых поступлений в новых регионах (93%) обеспечили три вида налогов:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 69,8 млрд руб.

Из них 34,3 млрд руб. было собрано в ДНР, 22,6 млрд руб. — в ЛНР, 7,9 млрд руб. — в Запорожской области и 4,9 млрд руб. — в Херсонской, оценил по данным бюджетной отчетности регионов замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.

Еще 120 млн руб. из совокупной суммы по новым регионам было уплачено вследствие повышения ставки подоходного налога до 15% для плательщиков, чей доход превышает 5 млн руб. в год.

То, что лидером по сборам стал НДФЛ, объясняется тем, что в регионах много бюджетников, с чьих зарплат и платится этот налог.

«внутренний» НДС — 25,5 млрд руб.

В исчислении НДС на новых территориях есть ряд особенностей, уточняет издание. Например, если компания работала до принятия региона в состав России, приобрела товары до 1 января 2023 г., а реализовала (или использовала для производства) их уже после этой даты, применяются пониженные ставки налога — 9,09 и 16% (при общероссийских — льготной 10% и общей 20%). В то же время организации и ИП, созданные в новых регионах впервые, применяют общие правила Налогового кодекса. НДС целиком уплачивается в федеральный бюджет.

налог на прибыль — 18,5 млрд руб. Здесь первенство принадлежит ДНР (9,2 млрд руб.), на втором месте ЛНР (6 млрд руб.).

Как отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов, на территории новых субъектов хозяйственная деятельность, а тем более прибыльная, пока затруднена, соответственно, прибыльных предприятий пока не так много. Основные деньги там тратятся на восстановление территорий и развитие инфраструктуры, в этих сегментах пока фиксируются преимущественно расходы.

На середину сентября 2023 г. в новых регионах было оформлено 2,8 млн российских паспортов, приводит РБК данные МВД. Ожидалось, что к концу 2023 г. добавится еще 400 тыс., в итоге численность населения вырастет до 3,2 млн человек. По состоянию на 18 марта 2024 г. в четырех новых регионах находится 65 точек присутствия ФНС, с их помощью официально зарегистрировалось 155,9 тыс. юридических лиц, ИП и самозанятых, основная часть которых (103 тыс.) относится к сегменту малого и среднего бизнеса.

ФНС предполагает, что в 2024 г. собираемость налогов в четырех новых регионах вырастет. Например, в ДНР ожидают 58,5 млрд руб. от поступления НДФЛ и 9,8 млрд руб. — налога на прибыль. В ЛНР — 43 млрд руб. и 7,1 млрд руб. соответственно. То есть по самому собираемому налогу — НДФЛ — закладывается рост в 1,5–2 раза, подсчитал Илья Цыпкин.

Ранее на DK.RU: «Начислить больше — девиз ФНС на каждый год. Доначислить на 14% больше — девиз на 2024-й» — Роман Речкин