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В 2023 г. естественный прирост населения в Екатеринбурге «достиг» околонулевой отметки

В 2023 г. естественный прирост населения в Екатеринбурге «достиг» околонулевой отметки
Иллюстрация: ru.freepik.com

На фоне других миллионников демографическая ситуация в столице Урала выглядит даже неплохо. Лишь в трех городах страны количество рождений превышает количество смертей.

#ДЕМОГРАФИЯ#НОВОСТИ

По итогам 2023 г. естественный прирост населения сохраняется лишь в трех городах России с населением более миллиона человек: это Москва, Краснодар и Казань. Екатеринбург находится на околонулевой отметке. Остальные города демонстрируют заметное превышение числа смертей над числом рождений.

В 2023 г. естественный прирост населения в Екатеринбурге «достиг» околонулевой отметки 1

Источник: REBURG

Естественная убыль в большинстве городов уже не такая сильная, как в пандемийный период (2020–21 гг.). Число смертей снизилось. Но количество рождений давно не растет почти везде. Пик этого показателя был достигнут в 2015–16 гг. и с тех пор снижается, — отмечает руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости, партнер аналитической платформы bnMAP.pro Михаил Хорьков.

Рост числа рождений (по среднему варианту прогноза Росстата) начнется не ранее 2028 г. Но на горизонте ближайших 20 лет этот процесс не будет перекрывать число смертей. Отдельные крупные города смогут сохранить положительную динамику, если продолжат привлекать в город молодежь. Но из крупнейших городов на это способны немногие.  

Старение населения, естественная убыль и обострение борьбы за человеческий капитал между крупнейшими городами — факторы, которые будут усиливаться и влиять на многие сектора городской экономики, — подчеркивает аналитик.

Ранее Михаил Хорьков рассказал, как долгосрочные демографические тренды повлияют на рынок жилья и нашу жизнь.

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Автор: Виктория Говорковская
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