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Владимир Путин становится президентом на ближайшие шесть лет. Теперь официально

Владимир Путин становится президентом на ближайшие шесть лет. Теперь официально
Иллюстрация: kremlin.ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала итоги выборов президента. Путин победил с результатом 87,28%, явка составила 77,49%.

#НОВОСТИ

Председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе трансляции на сайте комиссии рассказала об итоговых результатах прошедших в прошлые выходные выборов.

Обработав все протоколы, ЦИК сделала вывод: явка на голосование составила 77,49% (87 576 076 человек). Для современной России это абсолютный рекорд.

Победа в выборах предсказуемо досталась самовыдвиженцу Владимиру Путину, ему отдали предпочтение 87,28% проголосовавших. На втором месте Николай Харитонов из КПРФ — 4,31%, на третьем Владислав Даванков (Новые люди) — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) замыкает четверку кандидатов с результатом 3,20% голосов.

Памфилова сообщила, что за границей также многие высказались за Владимира Путина — по ее словам, он победил на участках в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии и Армении. Всего же, по информации ЦИКа, за границей проголосовало «более 388 тыс. избирателей, при этом больше 281 тыс. избирателей (72,58%) отдали свой голос за Путина».

Очередной президентский срок Путина продлится до 2030 г. Инаугурация президента состоится 7 мая.

Как писал DK.RU, в этом году во многих регионах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). К нему было подключено 28 регионов России. Во всех число проголосовавших через ДЭГ превысило 90%.

Автор: Андрей Широков
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