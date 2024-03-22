Максимум за 10 лет. Полная стоимость кредитов наличными в России составила 31,4%

Нынешняя стоимость кредита достигла многолетних максимумов. Даже при ключевой ставке 20% в 2022 г. стоимость кредитов наличными была ниже. Эксперты говорят, что она может еще вырасти.

Полная стоимость кредитов наличными к 1 марта 2024 г. составила 31,4% годовых, установив многолетний рекорд, пишет «Коммерсант».

В исследовании БКИ «Скоринг бюро» сказано, что нынешний показатель превысил значения марта 2022 г., тогда ключевая ставка составляла 20%, а полная стоимость кредита — 30,7%.

Более того, нынешний результат является максимальным за всю историю наблюдения: поквартальные данные на сайте Банка России доступны с 2014 г.

Полная стоимость кредита раскрывается банками и МФО для информирования заемщиков обо всех затратах на получение и обслуживание заемных средств. Показатель учитывает не только процентную ставку по кредиту или займу, но и попутные расходы, например, обязательную страховку, плату за обслуживание счета или выпуск кредитной карты.

Согласно данным «Скоринг бюро», стоимость кредитов начала расти с июля 2023 г., когда ЦБ начал поднимать ключевую ставку. Однако с декабря прошлого года ключевая ставка сохраняется без изменений на уровне 16%, тогда как стоимость кредитов за это время выросла на 1,5%.

Несмотря на рост стоимости, спрос на заемные деньги со стороны частных лиц держится на высоком уровне. Согласно данным Frank RG, за февраль 2024 г. были выданы кредиты на 495 млрд руб., что на 9% больше показателя годичной давности.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отмечает, что высокий спрос на кредиты сохраняется на фоне ужесточения предельной доли кредитов в портфеле заемщика. Так, с первого квартала 2024 г. одобрение потребительских кредитов при показателе долговой нагрузки 50–80% было снижено до 25%, а при долговой нагрузке более 80% одобрение сократилось до 5%.

Вместе с тем, по данным ЦБ, в четвертом квартале 2023 г. на заемщиков с долговой нагрузкой более 50% приходилось 45% всех выдач кредитов наличными. Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин объясняет:

Банки увеличивают процентные ставки и страховые тарифы для таких заемщиков, поддерживая тем самым приемлемый для себя уровень маржинальности деятельности.

Начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин добавляет, что ужесточение риск-политики регулятора стимулирует банки ограничивать выдачу кредитов на крупные суммы, по которым, как правило, предлагаются более низкие ставки.

Эксперты уверены, что высокие ставки на кредиты будут держаться в течение ближайших четырех-шести месяцев. При этом из-за роста инфляции нельзя исключать фактор повышения стоимости дополнительных услуг.

Как рассказывал DK.RU, 66% россиян столкнулись с отказом в кредите в 2024 г.

Ужесточать кредитно-денежную политику Банк России начал осенью 2023 г., к октябрю ключевая ставка выросла до 15% (в июле она составляла 7,5%, а сейчас — 16%). Как рассказал в интервью DK.RU заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Михаил Белов, повышение ключевой ставки стало необходимостью: с лета прошлого года спрос на товары и услуги стал быстро расти, производство не успевало за этим ростом, в итоге стала неконтролируемо разгоняться инфляция. Вторым фактором стал рост кредитования физлиц и юрлиц, что привело к увеличению долговой нагрузки населения и предприятий.

При этом в четвертом квартале 2023 г. объем выдачи потребительских кредитов упал на 13% по сравнению с предыдущим кварталом.