Банки стали отказывать в кредитах: 2/3 россиян не смогли получить заем в 2024 г.

Кроме того, кредитные учреждения стали чаще занижать требуемую сумму. Все это — следствие ужесточения политики Банка России по противодействию росту долговой нагрузки населения.

О том, что 66% россиян столкнулись с отказом в кредите в 2024 г., сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на опрос онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

При этом 32% опрошенных рассказали, что получили кредит, 2% затруднились с ответом. Сервис спросил и о причинах отказов: 90% респондентов их не знают. Опрос был проведен в период с 1 по 12 марта среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

О том, что после рассмотрения заявки на кредит банки или МФО снижали фактическую сумму кредита, сообщили 38% опрошенных. Не сталкивались с этим 47%. Остальные 15% затруднились с ответом.

«Причин для отказа в кредите может быть много — высокая долговая нагрузка сверх допустимых лимитов, некачественная платежная дисциплина в прошлом, низкая скоринговая оценка заемщика по итогам анализа множества факторов, собственные ограничения внутри банка или МФО», — приводит издание слова генерального директора Moneyman Александра Пустовита. По его словам, на практике кредиторы не заинтересованы в раскрытии причин отказа в кредите прежде всего из соображений противодействия мошеннической активности. Подобные разъяснения могут помочь аферистам, уточнил эксперт.

Напомним, ужесточать кредитно-денежную политику Банк России начал осенью 2023 г., к октябрю ключевая ставка выросла до 15% (в июле она составляла 7,5%, а сейчас — 16%). Как рассказал в интервью DK.RU заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Михаил Белов, повышение ключевой ставки стало необходимостью: с лета прошлого года спрос на товары и услуги стал быстро расти, производство не успевало за этим ростом, в итоге стала неконтролируемо разгоняться инфляция. Вторым фактором стал рост кредитования физлиц и юрлиц, что привело к увеличению долговой нагрузки населения и предприятий.

Уже в четвертом квартале 2023 г. объем выдачи потребительских кредитов упал на 13% по сравнению с предыдущим кварталом. Всего же в прошлом году Банк России четыре раза ужесточал требования к заемщикам при выдаче необеспеченных кредитов. С 1 января 2024 г. доля кредитования клиентов с высоким уровнем нагрузки (когда выплачиваемые кредиты достигают 50–80% от общего дохода) снижена до 25% от квартального объема выдачи с прежних 30%, а предельный лимит на выдачу кредитных карт той же категории заемщиков сократился с 20% до 10% выдач.

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