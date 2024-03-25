Сколько зарабатывает культура Екатеринбурга и почему престиж профессий в этой сфере растет
Начальник управления культуры горадминистрации Илья Марков — о том, как близость художественных школ помогает продавать квартиры, а культурные мероприятия помогают пополнять бюджет.
В Екатеринбурге большой спрос на развитие soft skills не только у взрослых, но и у детей. Именно эти навыки помогают успешно коммуницировать с людьми, строить карьеру и быстро адаптироваться к различным изменениям. Два года назад администрация уральской столицы и Екатеринбургская академия современного искусства провели исследование, которое показало, что жители города считают наиболее эффективным инструментом развития soft skills у детей обучение в учреждениях системы художественного образования.
На форуме Culturalica, который состоялся в Екатеринбурге в конце прошлой недели, начальник управления культуры Илья Марков рассказал, как в городе развивается экономика культуры и привел интересные кейсы по этой теме:
— Сфера культуры Екатеринбурга — очень многообразная и разносторонняя. В нее входят 65 учреждений: театры, библиотеки, концертные объединения; городские, областные и федеральные; бюджетные и частные. По количеству учреждений культуры мы являемся одним из городов-лидеров в стране.
В прошлом году доходы всех наших учреждений культуры составили 4,77 млрд руб. За три года эта сумма существенно выросла. Вырос объем субсидий, выделяемых сфере культуры. Но выросли и собственные доходы учреждений — мы сами приносим в эту сферу около 30%.
|
Год
|
Доходы (млрд руб.)
|
Субсидии (млрд руб.)
|
Внебюджет (млрд руб.)
|
2021
|
3,44
|
2,61
|
0,82
|
2022
|
3,93
|
2,83
|
1,09
|
2023
|
4,77
|
3,46
|
1,31
В структуре расходов можно увидеть, что субсидии покрывают далеко не все базовые затраты учреждений культуры. При этом часть средств, направляемых на зарплаты, возвращается в бюджеты разного уровня через НДФЛ.
|
Год
|
Зарплаты (млрд руб.)
|
Налоги, ЖКУ (млрд руб.)
|
Прочие расходы (млрд руб.)
|
2021
|
1,92
|
1,17
|
0,57
|
2022
|
2,11
|
1,18
|
0,70
|
2023
|
2,43
|
1,17
|
0,90
Мы считаем, что система художественного образования — ключевой элемент не только для развития профессионального академического искусства, но и для креативной экономики в целом. В этой связи несколько лет назад начали общаться с нашими девелоперскими компаниями, чтобы выяснить, на какие критерии ориентируется человек, покупая новое жилье.
Нам было интересно, насколько важна современным жителям Екатеринбурга близость к детским школам искусств и музыкальным школам. Вместе с Екатеринбургской академией современного искусства мы провели исследование и выяснили, что находимся на почетном 8-м месте из 15-ти. А впереди нас находятся такие целевые критерии, как транспортная доступность, близость детских садов и общеобразовательных учреждений, другие базовые социальные функции.
В исследовании принимали участие не только жители города, которые покупают жилье, но и девелоперы. В частности им мы задали вопрос о том, влияет ли близость учреждений художественного образования на стоимость квадратного метра. Оказалось, что на стоимость квадрата этот фактор не влияет, но если в шаговой доступности от нового дома находится музыкальная или художественная школа — квартира продается быстрее.
Еще один важный вопрос, который мы задавали респондентам — что они вкладывают в понятие «современный житель Екатеринбурга». Он был адресован людям, которые сами окончили школы искусств, театральные и художественные студии, и тем, кто водит туда своих детей. Они ответили, что современный екатеринбуржец — это человек, который обязательно имеет дополнительные навыки и развитые soft skills. Конечно, это вызывает удовлетворение.
В Екатеринбурге регулярно проходят крупные мероприятия, которые привлекают большое количество туристов. Последний яркий пример — фестивальная неделя в августе 2023 г. в честь 300-летия города. По данным Сбераналитики, она привлекла в городской бюджет дополнительные 2 млрд руб. В этот период в Екатеринбурге жило около 70 тыс. туристов. Аналитическая платформа позволяет оценить около 80% всех транзакций этих людей — вне зависимости от того, являются ли они клиентами Сбера.
Даже если представить, что разные виды бизнеса перечисляют в виде налогов около 10% — получается, что в городском бюджете осталось около 200 млн руб. К слову, из бюджета Екатеринбурга на проведение праздника было выделено 150 млн руб., еще около 50 млн руб. выделили спонсоры. Получается, что при этих условиях город «вышел в ноль» или, по крайней мере, вернул значительную часть затрат.
Как я уже сказал, в Екатеринбурге колоссальный спрос на развитие навыков, которые дает система академического художественного образования. Поэтому ее необходимо развивать и инвестировать в развитие этой инфраструктуры не только за счет бюджета.
В Екатеринбурге уже есть популярные частные музеи, частные театры, организации, которые занимаются социокультурными проектами. Чувствуем со стороны интерес к изучению культурной идентичности города. Невероятный всплеск моды на знания и искусство — наш бизнес активно участвует в различных коллаборациях.
Свои проекты реализует молодежь. В прошлом году впервые побывал на молодежном литературном слэме, где молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет читали стихи поэтов Серебряного века и собственные стихи. Для понимания масштабов добавлю, что в зале тогда было около 500 человек, каждый заплатил за билет по 300 руб. Такие слэмы проходят регулярно, каждый месяц. И это здорово.
Растет престиж ряда культурных профессий. Целевой ориентир по зарплате за последние четыре года вырос практически в два раза. И сегодня средняя зарплата в сфере культуры в Екатеринбурге составляет 58 тыс. руб.
Все это приводит к тому, что в прошлом году Екатеринбург и Свердловская область оказались в лидерах по числу получателей президентских грантов. Общая сумма грантов — 202 млн руб. Но это не единственный источник, который позволяет командам реализовывать свои проекты — почти 60% финансирования она находят сами. Наше мнение о креативных индустриях совпадает с тезисом, который был высказан на Дальневосточном экономическом форуме: «снизу должно расти, а сверху нужно поливать». Именно такой гармоничный подход позволит достичь успеха и устойчивого развития сферы культуры и искусства.
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