Сколько зарабатывает культура Екатеринбурга и почему престиж профессий в этой сфере растет

Начальник управления культуры горадминистрации Илья Марков — о том, как близость художественных школ помогает продавать квартиры, а культурные мероприятия помогают пополнять бюджет.

В Екатеринбурге большой спрос на развитие soft skills не только у взрослых, но и у детей. Именно эти навыки помогают успешно коммуницировать с людьми, строить карьеру и быстро адаптироваться к различным изменениям. Два года назад администрация уральской столицы и Екатеринбургская академия современного искусства провели исследование, которое показало, что жители города считают наиболее эффективным инструментом развития soft skills у детей обучение в учреждениях системы художественного образования.

На форуме Culturalica, который состоялся в Екатеринбурге в конце прошлой недели, начальник управления культуры Илья Марков рассказал, как в городе развивается экономика культуры и привел интересные кейсы по этой теме:

— Сфера культуры Екатеринбурга — очень многообразная и разносторонняя. В нее входят 65 учреждений: театры, библиотеки, концертные объединения; городские, областные и федеральные; бюджетные и частные. По количеству учреждений культуры мы являемся одним из городов-лидеров в стране.

В прошлом году доходы всех наших учреждений культуры составили 4,77 млрд руб. За три года эта сумма существенно выросла. Вырос объем субсидий, выделяемых сфере культуры. Но выросли и собственные доходы учреждений — мы сами приносим в эту сферу около 30%.

Год Доходы (млрд руб.) Субсидии (млрд руб.) Внебюджет (млрд руб.) 2021 3,44 2,61 0,82 2022 3,93 2,83 1,09 2023 4,77 3,46 1,31

В структуре расходов можно увидеть, что субсидии покрывают далеко не все базовые затраты учреждений культуры. При этом часть средств, направляемых на зарплаты, возвращается в бюджеты разного уровня через НДФЛ.

Год Зарплаты (млрд руб.) Налоги, ЖКУ (млрд руб.) Прочие расходы (млрд руб.) 2021 1,92 1,17 0,57 2022 2,11 1,18 0,70 2023 2,43 1,17 0,90

Мы считаем, что система художественного образования — ключевой элемент не только для развития профессионального академического искусства, но и для креативной экономики в целом. В этой связи несколько лет назад начали общаться с нашими девелоперскими компаниями, чтобы выяснить, на какие критерии ориентируется человек, покупая новое жилье.

Нам было интересно, насколько важна современным жителям Екатеринбурга близость к детским школам искусств и музыкальным школам. Вместе с Екатеринбургской академией современного искусства мы провели исследование и выяснили, что находимся на почетном 8-м месте из 15-ти. А впереди нас находятся такие целевые критерии, как транспортная доступность, близость детских садов и общеобразовательных учреждений, другие базовые социальные функции.

В исследовании принимали участие не только жители города, которые покупают жилье, но и девелоперы. В частности им мы задали вопрос о том, влияет ли близость учреждений художественного образования на стоимость квадратного метра. Оказалось, что на стоимость квадрата этот фактор не влияет, но если в шаговой доступности от нового дома находится музыкальная или художественная школа — квартира продается быстрее.

Еще один важный вопрос, который мы задавали респондентам — что они вкладывают в понятие «современный житель Екатеринбурга». Он был адресован людям, которые сами окончили школы искусств, театральные и художественные студии, и тем, кто водит туда своих детей. Они ответили, что современный екатеринбуржец — это человек, который обязательно имеет дополнительные навыки и развитые soft skills. Конечно, это вызывает удовлетворение.

В Екатеринбурге регулярно проходят крупные мероприятия, которые привлекают большое количество туристов. Последний яркий пример — фестивальная неделя в августе 2023 г. в честь 300-летия города. По данным Сбераналитики, она привлекла в городской бюджет дополнительные 2 млрд руб. В этот период в Екатеринбурге жило около 70 тыс. туристов. Аналитическая платформа позволяет оценить около 80% всех транзакций этих людей — вне зависимости от того, являются ли они клиентами Сбера.

Даже если представить, что разные виды бизнеса перечисляют в виде налогов около 10% — получается, что в городском бюджете осталось около 200 млн руб. К слову, из бюджета Екатеринбурга на проведение праздника было выделено 150 млн руб., еще около 50 млн руб. выделили спонсоры. Получается, что при этих условиях город «вышел в ноль» или, по крайней мере, вернул значительную часть затрат.

Как я уже сказал, в Екатеринбурге колоссальный спрос на развитие навыков, которые дает система академического художественного образования. Поэтому ее необходимо развивать и инвестировать в развитие этой инфраструктуры не только за счет бюджета.

В Екатеринбурге уже есть популярные частные музеи, частные театры, организации, которые занимаются социокультурными проектами. Чувствуем со стороны интерес к изучению культурной идентичности города. Невероятный всплеск моды на знания и искусство — наш бизнес активно участвует в различных коллаборациях.

Свои проекты реализует молодежь. В прошлом году впервые побывал на молодежном литературном слэме, где молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет читали стихи поэтов Серебряного века и собственные стихи. Для понимания масштабов добавлю, что в зале тогда было около 500 человек, каждый заплатил за билет по 300 руб. Такие слэмы проходят регулярно, каждый месяц. И это здорово.

Растет престиж ряда культурных профессий. Целевой ориентир по зарплате за последние четыре года вырос практически в два раза. И сегодня средняя зарплата в сфере культуры в Екатеринбурге составляет 58 тыс. руб.

Все это приводит к тому, что в прошлом году Екатеринбург и Свердловская область оказались в лидерах по числу получателей президентских грантов. Общая сумма грантов — 202 млн руб. Но это не единственный источник, который позволяет командам реализовывать свои проекты — почти 60% финансирования она находят сами. Наше мнение о креативных индустриях совпадает с тезисом, который был высказан на Дальневосточном экономическом форуме: «снизу должно расти, а сверху нужно поливать». Именно такой гармоничный подход позволит достичь успеха и устойчивого развития сферы культуры и искусства.

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