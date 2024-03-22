Свердловская область вошла в пятерку регионов с самыми быстрорастущими зарплатами

Самые большие средние зарплаты получают жители Москвы, Магаданской области, Камчатского края, Чукотского и Ямало-Ненецкого АО. Самой перспективной отраслью по росту зарплат оказалось гостеприимство.

Свердловская область вошла в топ-5 самых быстрорастущих по уровню заработных плат регионов. В 2023 г. средний доход на одного свердловчанина составил 65,7 тыс. руб., что почти на 20% больше, чем в 2022 г. Такие данные приводят эксперты СберАналитики в своем исследовании.

В целом по России заработные платы в 2023 г. выросли на 13,3%, а средний уровень оклада составил 73,6 тыс. руб. Как показало исследование, самые большие средние зарплаты получают в Чукотском автономном округе (154,9 тыс. руб.), Москве (134,8 тыс. руб.), Магаданской области (129 тыс. руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (122,1 тыс. руб.) и Камчатском крае (119,3 тыс. руб.).

«Наше исследование показало: быстрее всего доходы растут у россиян, которые заняты в сфере гостеприимства. В 2023 г. их зарплаты увеличились на 17,2%, а средний оклад достиг 59,9 тыс. руб. Тренд на увеличение интереса к внутреннему туризму со стороны россиян закономерно отражается и на повышении конкурентоспособности этой сферы по зарплатным ожиданиям», — рассказал Станислав Карташов, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка.

Аналитики также назвали сектора экономики, работники которых получают самые большие средние зарплаты. Максимальные средние доходы зафиксированы у сотрудников финансового сектора (125,3 тыс. руб.), добывающих компаний (112,9 тыс. руб.), IT и связи (110,4 тыс. руб.), а также работников, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью (100,4 тыс. руб.).

При этом наибольшую среднюю зарплату по видам занятости в разных секторах экономики в прошлом году получали сотрудники вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования (168,9 тыс. руб.), рыболовства и рыбоводства (165,3 тыс. руб.) и воздушного и космического транспорта (145,3 тыс. руб.). В перечень отраслей с самыми высокими средними заработками также вошли разработка компьютерного программного обеспечения (136,8 тыс. руб.), аренда и лизинг (133,8 тыс. руб.), добыча сырой нефти и природного газа (125,9 тыс. руб.), предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (122,7 тыс. руб.) и деятельность водного транспорта (118,7 тыс.руб.).

Напомним, мы уже публиковали исследование о том, что за десять последних лет россияне стали в два раза богаче. Общие доходы населения России в 2023 г. по сравнению с 2022 г. выросли на 10,7%, а по сравнению с 2013-м — в два раза, на 99,7%. При этом структура доходов изменилась незначительно, что говорит о фронтальном повышении уровня жизни.

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