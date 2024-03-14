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За десять лет россияне стали в два раза богаче

За десять лет россияне стали в два раза богаче
Иллюстрация: freepik.com

Об этом говорится в докладе Фонда развития гражданского общества. При этом рост доходов за 2023 г. составил 10,7% по сравнению с 2022-м.

#ИНФЛЯЦИЯ#НОВОСТИ

Общие доходы населения России в 2023 г. по сравнению с 2022 г. выросли на 10,7%, а по сравнению с 2013-м — в два раза, на 99,7%, пишет РИА Новости, ссылаясь на доклад Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

При этом структура доходов изменилась незначительно, что говорит о фронтальном повышении уровня жизни, — пишут авторы доклада.

Медианная заработная плата (величина, которая делит все количество рабочих мест на две равные части: 50% оплачиваются ниже этого значения и 50% — выше. На основе медианной зарплаты в России с 2021 г. рассчитывается минимальный размер оплаты труда, — прим. ред.) с 2019 по 2023 гг. выросла на 32,5% и составила 40,4 тыс. руб. Если учитывать данные по ИП и самозанятым, то медианная зарплата будет еще выше, подчеркивается в докладе.

В 2023 г. совокупный доход самозанятых составил 1,4 трлн руб., что на 48% больше, чем в 2022 г.; их количество увеличилось на 41%, а доходы выросли на 48%. При этом суммарный заработок самозанятых за время действия налога достиг 3,2 трлн руб. В среднем по 344 тыс. руб. на одного самозанятого, — сообщают в ФоРГО.

Считается, что рост доходов не успевает за инфляцией, и, как правило, в пересчете жители страны все равно оказываются в минусе. Но авторы доклада настаивают, что по крайней мере в 2023 г. доходы в России обогнали инфляцию, их реальный рост составил 5,4%.

Напомним, осенью прошлого года в стране был зафиксирован высокий уровень инфляции — 11,5%. Чтобы ее снизить, ЦБ повысил ставку рефинансирования до 16%. Это помогло — в пересчете на год темпы роста цен в декабре-январе составили 6,6%. По оценке на 12 февраля, годовая инфляция составила 7,4%, тенденция во многом отражает «постепенно нарастающие эффекты» от ужесточения денежно-кредитной политики, заявил министр финансов Антон Силуанов

Самый незащищенный слой населения в РФ по-прежнему пенсионеры. Средняя пенсия по старости сейчас составляет 20 996 руб., по инвалидности — 12 886 руб., по случаю потери кормильца — 13 921 руб., социальные пенсии — 12 530 руб. Авторы доклада подчеркивают, что этих денег недостаточно для полноценной жизни, но эта проблема известная и понятная, «следовательно, в скором времени она будет решена». О том же говорил и президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, писал DK.RU.

Напомним, в послании Путин заявил о введении пяти новых национальных проектов — «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных», «Продолжительная и активная жизнь». На реализацию всех существующих нацпроектов в 2024 г. планируется выделить более 3 трлн руб. из федерального бюджета.

Автор: Андрей Широков
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