Екатеринбургский бренд одежды вошел в топ-100 Московской недели моды

Всего в этом году было подано 1038 заявок на участие из 72 регионов России. Кроме того, в мероприятии приняли участие дизайнеры из Бразилии, Индии, Китая, ОАЭ, Сербии и ЮАР. Публикуем фото с показа.

I.B.W. ideal basic wear вошла в топ-100 Московской недели моды 1-8 марта. Екатеринбургская компания обошла тысячу других дизайнерских домов со всей России. Это четвертый показ бренда за его 9-летнюю историю.

Московская неделя моды — крупнейшее событие модной индустрии страны. Организатор — Фонд моды при поддержке правительства Москвы. Основным местом проведения стали главные исторические площадки страны: Центральный выставочный зал «Манеж» и ВДНХ. На участие во второй Московской неделе моды поступило 1038 заявок. Их подали дизайнеры из 72 регионов России.

На главном подиуме страны I.B.W. продемонстрировал все лучшие качества бренда, за которые его ценят клиенты: комбинаторность, адаптивность под любой повод, внимание к деталям и, конечно, безупречный стиль.

Нам принципиально важно показать, как простая базовая одежда передает индивидуальный стиль и характер личности. Она может быть яркой и выразительной независимо от цветовой палитры. Своим примером мы доказали, что базовый гардероб имеет право быть как на подиуме, так и в гардеробе каждой девушки, — комментирует Оксана Паникер, основатель бренда I.B.W.

ДНК бренда максимально отражено в каждом образе. Это правильные пропорции, подчеркнутая женственность, интеллектуальность и безупречная элегантность.

На Московской неделе моды I.B.W. презентовал образы из трех коллекций: Basic, Evening и ICON в четырех стилях: деловой, кэжуал, романтичный и вечерний. Лейтмотивом коллекции стали базовые цвета бренда: белый, бежевый и черный. Центральное место занял небесно-голубой, главный цвет коллекции Весна-лето 2024.

Для бренда показ на неделе моды — это возможность передать аудитории не только визуальный, но и «ценностный месседж». Глубинные смыслы считываются на всех уровнях. Все это достигается за счет щепетильного внимания на всех этапах работы.

Кастинг моделей для Московской недели проходил в неклассическом для индустрии формате, но стандартном для I.B.W. Это глубоко психологичный процесс, в котором большое внимание уделяется физиогномике, цветотипу, фактурности, характеру и энергетике человека. В результате каждый образ максимально подходит модели, он получается цельным и по-настоящему честным.

Обратите внимание на детали, каждая из них несет особый смысл. Голубая гортензия символизирует красоту и женственность, подчеркивает ключевой для коллекции небесно-голубой оттенок. Обложка журнала с голубым цветом не только передает стиль и перекликается с цветом коллекции, но и отражает вдохновение дизайнера и основателя — это оттенок озера Тургояк в окрестностях Миасса, родины основателя бренда. Книга «Принципы» акцентирует внимание на фундаментальных принципах, лежащих в основе компании: этичность, экологичность, осознанность и устойчивость, — рассказывают представители бренда.

Символизм, транслирующий ценности и принципы бренда, считывался даже самой взыскательной публикой. Александр Хилькевич, знаменитый тренд-аналитик, соучредитель Национальной академии индустрии моды, основатель «Рейтинга лучших российских дизайнеров», в своих соцсетях отметил I.B.W. в числе лидеров недели моды как интеллектуальный и современный бренд.

Муза и друг бренда I.B.W. — Ольга Чебыкина, интервьюер, предприниматель, преподаватель Уральского Федерального университета, автор YouTube-канала «Не принято обсуждать» и «Женщины», обладатель двух серебряных кнопок YouTube.

Напомним, Екатеринбург вошел в тройку самых модных городов России. Консалтинговое агентство Fashion Consulting Group и Fashion Factory School провели исследование и определили, в каких городах России запускается больше всего модных брендов. Екатеринбург занял третье место в этом рейтинге.

Эксперты исследовали как локальные бренды, которые работают уже несколько лет, так и те, что только вышли на рынок. При этом 90% опрошенных компаний имеют оборот до 30 млн руб. в год, оборот еще 10% эту цифру превышает.

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