Дмитрий Песков: Россия находится в состоянии войны, каждый должен это понимать

Пресс-секретарь президента заявил, что события на Украине изначально развивались как специальная военная операция, но из-за вмешательства Запада превратились в войну.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и Факты» заявил, что после того как Запад стал участником конфликта на Украине, специальная военная операция превратилась в войну:

Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации, — сказал он.

Позднее пресс-секретарь президента объяснил «Коммерсанту», что юридический статус специальной военной операции не меняется:

Де-юре это СВО. Де-факто для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт. То есть изменения произошли по сути, а не в юридическом ключе.

Песков отметил, что Россия продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности ее граждан и ее территории. По его словам, Россия не может допустить существование у своих границ государства, которое «задокументировало намерение использовать любые методы», чтобы отобрать Крым и территории новых регионов:

О чем говорит президент? У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом, — отметил Песков.

Ранее президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву говорил про цели СВО:

Мы что делаем? Сегодня встречались, вы сейчас обратили внимание, один из участников беседы сказал: мы обнаружили с удивлением, что там такие же русские, как и мы. Мы пришли на помощь этим людям. Вот это в принципе ответ на наш вопрос. Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно. И у наших детей не будет будущего, потому что мы будем чувствовать себя неуверенно, будем являться страной третьего, четвертого сорта. С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности. Вот и ответ.

Как рассказывал DK.RU, о начале спецоперации на Украине было объявлено 24 февраля 2022 г. Тогда президент заявлял, что «в наши планы не входит оккупация украинских территорий». Ее целью президент называл «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», для чего «мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

Путин также назвал спецоперацию длительным процессом, но он приносит результаты: «СВО, может, и длительный процесс, но появление новых территорий — значимый результат для России».