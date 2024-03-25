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Пассажиры аэропорта Кольцово смогут регистрировать багаж самостоятельно

Пассажиры аэропорта Кольцово смогут регистрировать багаж самостоятельно
Иллюстрация: Пресс-служба Кольцово

Новая система будет доступна тем, кто прошел регистрацию на рейс в онлайн-режиме. Пока она работает в тестовом режиме и доступна для рейсов четырех авиакомпаний.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Аэропорт Кольцово начал внедрение системы самостоятельной регистрации багажа пассажирами. Сервис «BAGS ID» будет доступен пассажирам, которые прошли онлайн-регистрацию на рейс, и, как предполагается, поможет сэкономить время на предполетных процедурах.

Зарегистрировать багаж можно с помощью специальных киосков на первом этаже:

  • необходимо отсканировать посадочный талон;
  • поместить багаж в специальный киоск, где будут определены его размеры и вес;
  • если параметры находятся в пределах установленных авиакомпанией норм — киоск выдаст электронную бирку и специальную RFID-метку, которая размещается на багаже;
  • после этого багаж нужно отнести на стойку сдачи багажа, откуда он отправится на досмотр и затем на борт воздушного судна.

В пресс-службе Кольцово добавили, что пока система доступна для рейсов четырех авиакомпаний — таких как «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».

Ранее DK.RU сообщал, что в начале года у жителей Екатеринбурга вырос интерес к путешествиям. За январь и февраль 2024 г. свердловчане купили на 60% больше туров с вылетом из аэропорта Кольцово, чем за аналогичный период 2023 г.

Также стало известно, что в апреле стартуют прямые рейсы из Екатеринбурга в Пекин. Их будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Вылеты из Екатеринбурга планируются три раза в неделю: в понедельник, четверг и субботу.

Автор: Елизавета Порошина
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