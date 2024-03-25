Рынки торговой и офисной недвижимости стагнируют. Трафик ТРЦ обвалился после теракта

Эксперты полагают, что снижение трафика в ТРЦ в ближайшие недели может составить 50–70%. В целом рынок ТРЦ и стрит-ритейла в сложной ситуации, поскольку испытывает дефицит качественных площадей.

В первые выходные после теракта в «Крокус Сити Холле» посещаемость торговых центров Москвы снизилась на 30–35%, России в целом — на 15–20%, пишет «Коммерсант». Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев отметил, что многие россияне отложили визиты в ТРЦ не только из соображений безопасности, но и в знак сочувствия к семьям погибших и пострадавших.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов допускает, что в некоторых объектах «эмоциональное снижение трафика» в ближайшие неделю-две может составить 50–70%.

О резком падении трафика также сообщают рестораторы. В сети Black Star Burger число посетителей в субботу упало вдвое. На 50% сократился траффик в ресторанах сети «Росинтер Ресторантс» («IL Патио», «Планета Суши» и др.). В сети «Якитория» заявили, что падение трафика в выходные составило 15–25%. Основатель StrEAT Максим Попов заметил, что в выходные гостей стало на 30% меньше.

Как рассказывал DK.RU, вечером 22 марта несколько человек, вооруженных автоматами, ворвались в концертный зал, открыли стрельбу, устроили несколько взрывов, после чего в здании начался пожар. В следственном комитете сообщили, что на месте теракта обнаружены тела 137 погибших, из них трое детей. В больницах сейчас находится 101 чел. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Однако подтверждения этой информации со стороны российских спецслужб пока не поступало.

Эксперты рынка коммерческой недвижимости полагают, что трафик в ТРЦ и рестораны восстановится примерно за месяц.

Между тем аналитики Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) говорят, что в целом с начала 2024 г. посещаемость ТРЦ растет, хотя до показателей допандемийного 2019 г. еще далеко. В то же время коммерческая недвижимость находится в кризисе из-за недостаточного количества качественных площадей.

Директор департамента брокериджа RRG Светлана Ярова говорит, что на рынке сокращается число качественных предложений, в наиболее успешных ТРЦ сейчас пустует всего 5–6% площадей. При этом ставки аренды в среднем в Москве составляют 50–80 тыс. руб. за кв. м в год.

Что касается стрит-ритейла, то здесь игроки также испытывают острый дефицит качественных объектов, а спрос превышает предложение. Средняя вакантность в центральных торговых коридорах Москвы и Санкт-Петербурга составляет 5,3%.

Наиболее активны при этом арендаторы классического профиля: шоурумы одежды, общепит, продукты, алкомаркеты, аптеки и банки. На рынке стрит-ритейла ставки аренды в Москве составляют от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц.

Офисный рынок также является дефицитным. Девелоперы неактивно реализуют проекты в этом сегменте, из-за чего ощущается недостаток ликвидных площадей. Например, компании, которые хотят снять качественный офис площадью больше 1,5–2 тыс. кв. м в Москве или Санкт-Петербурге, часто не могут найти походящий вариант. При этом эксперты говорят, что свободных офисов ушедших из России зарубежных компаний уже не осталось

Согласно данным CORE.XP, в Москве аренда офиса сейчас обходится в среднем в 25,7 тыс. руб. для помещений класса А, в 19,8 тыс. руб.— класса В.

В конце 2023 г. компания «АНТИвор», которая на регулярной основе считает показатели трафика в торговых центрах в разных регионах страны, отмечала, что посещаемость в торговых центрах России по итогам трех кварталов 2023 г. отстала от аналогичного периода доковидного 2019 г. на 22%, сообщал DK.RU. Москва стабильно теряет посещаемость, хотя лидеры остаются лидерами и прирастают трафиком. Изменились потребительские предпочтения, сегодняшний покупатель ушел в смартфон и возвращаться в торговые центры не торопится, отмечали эксперты.