Число пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 182 человек

137 человек погибло. Опознано пока лишь 68 тел, для опознания остальных понадобится экспертиза ДНК.

Накануне вечером подмосковный минздрав опубликовал обновленные списки пострадавших во время теракта в Красногорске. В больницах сейчас находится 101 чел. Выписаны — 20, еще 61 проходит амбулаторное лечение.

Как сообщил Следственный комитет, в процессе разбора завалов на месте теракта обнаружены тела 137 погибших, из них трое детей. По данным МЧС, 68 тел опознаны, чтобы установить имена остальных, понадобятся экспертизы ДНК. Число погибших и пострадавших может вырасти. В момент атаки террористов и пожара в здании находилось несколько тысяч людей. Они собрались на концерт группы «Пикник».

Напомним, вечером 22 марта несколько человек, вооруженных автоматами, ворвались в концертный зал, открыли стрельбу, устроили несколько взрывов, после чего в здании начался пожар. Его площадь составила не менее 13 тыс. кв. м. Владелец «Крокус Сити Холла» — компания «Крокус Интернешнл» заявила о намерении восстановить сгоревший центр. На данный момент сумма ущерба может составить от 4 до 13 млрд руб. Большая часть из утраченного при пожаре концертного оборудования в Россию не поставляется из-за применения санкций. Имущество было застраховано в «Ингосстрахе», страховая компания подтвердила, что выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования, писал ТАСС.

Как сообщал РБК, ссылаясь на NYT и Reuters, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Однако подтверждения этой информации со стороны российских спецслужб пока не поступало.

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту, в том числе четверых иностранных граждан, непосредственно участвовавших в расстреле людей в «Крокус Сити Холле».

24 марта в России прошел день траура. По всей стране и во многих странах люди несли цветы, свечи и игрушки к стихийным памятным мемориалам. В крупных российских городах отменены массовые мероприятия и усилены меры безопасности.