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Число пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 182 человек

Число пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 182 человек
Иллюстрация: DK.RU

137 человек погибло. Опознано пока лишь 68 тел, для опознания остальных понадобится экспертиза ДНК.

#ТЕРАКТЫ#НОВОСТИ

Накануне вечером подмосковный минздрав опубликовал обновленные списки пострадавших во время теракта в Красногорске. В больницах сейчас находится 101 чел. Выписаны — 20, еще 61 проходит амбулаторное лечение.

Как сообщил Следственный комитет, в процессе разбора завалов на месте теракта обнаружены тела 137 погибших, из них трое детей. По данным МЧС, 68 тел опознаны, чтобы установить имена остальных, понадобятся экспертизы ДНК. Число погибших и пострадавших может вырасти. В момент атаки террористов и пожара в здании находилось несколько тысяч людей. Они собрались на концерт группы «Пикник».

Напомним, вечером 22 марта несколько человек, вооруженных автоматами, ворвались в концертный зал, открыли стрельбу, устроили несколько взрывов, после чего в здании начался пожар. Его площадь составила не менее 13 тыс. кв. м. Владелец «Крокус Сити Холла» — компания «Крокус Интернешнл» заявила о намерении восстановить сгоревший центр. На данный момент сумма ущерба может составить от 4 до 13 млрд руб. Большая часть из утраченного при пожаре концертного оборудования в Россию не поставляется из-за применения санкций. Имущество было застраховано в «Ингосстрахе», страховая компания подтвердила, что выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования, писал ТАСС.

Как сообщал РБК, ссылаясь на NYT и Reuters, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Однако подтверждения этой информации со стороны российских спецслужб пока не поступало.

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту, в том числе четверых иностранных граждан, непосредственно участвовавших в расстреле людей в «Крокус Сити Холле». 

24 марта в России прошел день траура. По всей стране и во многих странах люди несли цветы, свечи и игрушки к стихийным памятным мемориалам. В крупных российских городах отменены массовые мероприятия и усилены меры безопасности.

Автор: Андрей Широков
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